3 февраля 2023 г. энергоблок №2 Балаковской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР). Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.



Профилактические ремонты являются гарантией надежности эксплуатации оборудования атомных станций. На втором энергоблоке Балаковской АЭС в ходе капитального ремонта выполнено порядка 30-ти операций по модернизации оборудования и трубопроводов.



В числе самых значимых – модернизация электрической части циркуляционных насосов, схем формирования сигналов одноканальных защит турбины. За время ППР также проведен капитальный ремонт гидроемкостей, компенсатора давления и ультразвуковой контроль сварных соединений парогенераторов.

«Цифровизация сделала прозрачным весь процесс ремонта: от планирования затрат до управления ресурсами, – подчеркнул главный инженер Балаковской АЭС Юрий Свежинцев. – На Балаковской АЭС внедрена автоматизированная система управления техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией (ТОРЭКС). Это мощный инструмент цифровизации и один из главных проектов «Росэнергоатома», который позволил завершить ремонт на 3 суток раньше запланированного срока».

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся все 4 энергоблока с суммарной нагрузкой 3247 МВт (по состоянию на 12.52).



Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.



Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.