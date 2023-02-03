Кабельные листовые лотки - открытая или закрытая конструкция, предназначенная для прокладки в ней кабельной продукции. Кабельные лотки - полые кабель каналы сделанные из высококачественного металла, П-образной формы с перфорацией или без, с ребрами жесткости и разделителями, которые увеличивают их жесткость. Обязательно покрытие защитными материалами (цинк, полимерными составами, защитные покрытия). Иногда листовые лотки делают из нержавеющей стали. Это позволяет использовать лотки как снаружи, так и внутри зданий.

Назначение кабельных лотков

Основное назначение применение лотков МКС - защищенная прокладка проводов и кабеля как внутри помещения, так и снаружи. Дополнительно можно отметить эстетическую функцию, когда провода не разбросаны по стенам, а аккуратно заложена в лотках. Благодаря фурнитуре, различных соединений и переходников (замки, углы, отводы) листовые лотки МКС можно прокладывать любой длины под разными углами.

Применение листовых лотков МКС

Листовые кабельные лотки применяют практически везде, где существует проблема множества кабелей и проводов. Это жилые помещения, офисы, магазины, склады, цеха, межцеховые пространства и т. д.

Виды кабельных лотков

Неперфорированные лотки МКС (или сплошные). Как видно из названия на них нет перфорации в основании. Данный вид лотков используют когда необходима защита от солнца, воды, ветра и других возможных повреждений. Для большей надобности неперфорированные лотки МКС могут быть укомплектованы крышками.

МКС (или сплошные). Как видно из названия на них нет перфорации в основании. Данный вид лотков используют когда необходима защита от солнца, воды, ветра и других возможных повреждений. Для большей надобности неперфорированные лотки МКС могут быть укомплектованы крышками. Перфорированные лотки МКС снабжены перфорацией, тем самым обладают рядом преимуществ по сравнению с неперфорированным лотками такие как легкость и естественная вентиляция. Особенностью также является возможность крепить лотки мкс через отверстия.

МКС снабжены перфорацией, тем самым обладают рядом преимуществ по сравнению с неперфорированным лотками такие как легкость и естественная вентиляция. Особенностью также является возможность крепить лотки мкс через отверстия. Проволочные лотки МКС. Как понятно из названия, сделаны из проволоки, соответственно имеют самую легкую конструкцию. Нужны для укладки множества кабелей и проводов разного типа, а также для обеспечения быстрого доступа к линиям.

МКС. Как понятно из названия, сделаны из проволоки, соответственно имеют самую легкую конструкцию. Нужны для укладки множества кабелей и проводов разного типа, а также для обеспечения быстрого доступа к линиям. Лестничные лотки МКС (кабельросты). Особенность в повышенной по сравнению с другими лотками несущей способности. Используют когда нужно проложить мощные и тяжелые кабели.

Монтаж кабельных лотков

Монтаж лотков производится на потолках, полах стенах и кабельных шахтах. Основные способы - с помощью стоек перфорированной ленты. Крепление производится при помощи анкерных болтов или забивных анкеров (чтобы сохранить возможность быстрого демонтажа).

Как выбрать кабельный лоток

Когда определен тип лотка и сделаны расчеты по нагрузкам, вентиляции и нагреву, необходимо выбрать производителя.

Что еще важно при выборе.

Качественный металл (на него должны быть предоставлены все сертификаты).

Современное листообрабатывающее оборудование, с высокой точностью обработки.

Отлаженная логистика, чтобы металл не ржавел, а готовая продукция быстро доставлялась до заказчика.

Еще один фактор – совместимость, чтобы заказанные лотки подходили с существующими на предприятии.

В идеале монтажная бригада, которая всё знает и умеет.

Почему нужно заказывать кабельные лотки МКС

Завод МКС – производственное предприятие, которые специализируется на производстве кабеленесущих систем. Завод выпускает кабельные лотки из черных и цветных металлов различных размеров и покрытий.

Кроме качественного сертифицированного металла, которые применяется при производстве и современного листообрабатывающего оборудования, нашими преимуществами компетенция проектирования и расчета конструкций.

Благодаря инвестициям в оборудование, материалы и персонал может производить кабельные лотки, которые соответствуют самым высоким стандартам.