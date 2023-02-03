Кабельные листовые лотки - открытая или закрытая конструкция, предназначенная для прокладки в ней кабельной продукции. Кабельные лотки - полые кабель каналы сделанные из высококачественного металла, П-образной формы с перфорацией или без, с ребрами жесткости и разделителями, которые увеличивают их жесткость. Обязательно покрытие защитными материалами (цинк, полимерными составами, защитные покрытия). Иногда листовые лотки делают из нержавеющей стали. Это позволяет использовать лотки как снаружи, так и внутри зданий.
Основное назначение применение лотков МКС - защищенная прокладка проводов и кабеля как внутри помещения, так и снаружи. Дополнительно можно отметить эстетическую функцию, когда провода не разбросаны по стенам, а аккуратно заложена в лотках. Благодаря фурнитуре, различных соединений и переходников (замки, углы, отводы) листовые лотки МКС можно прокладывать любой длины под разными углами.
Листовые кабельные лотки применяют практически везде, где существует проблема множества кабелей и проводов. Это жилые помещения, офисы, магазины, склады, цеха, межцеховые пространства и т. д.
Монтаж лотков производится на потолках, полах стенах и кабельных шахтах. Основные способы - с помощью стоек перфорированной ленты. Крепление производится при помощи анкерных болтов или забивных анкеров (чтобы сохранить возможность быстрого демонтажа).
Когда определен тип лотка и сделаны расчеты по нагрузкам, вентиляции и нагреву, необходимо выбрать производителя.
Что еще важно при выборе.
Качественный металл (на него должны быть предоставлены все сертификаты).
Современное листообрабатывающее оборудование, с высокой точностью обработки.
Отлаженная логистика, чтобы металл не ржавел, а готовая продукция быстро доставлялась до заказчика.
Еще один фактор – совместимость, чтобы заказанные лотки подходили с существующими на предприятии.
В идеале монтажная бригада, которая всё знает и умеет.
Завод МКС – производственное предприятие, которые специализируется на производстве кабеленесущих систем. Завод выпускает кабельные лотки из черных и цветных металлов различных размеров и покрытий.
Кроме качественного сертифицированного металла, которые применяется при производстве и современного листообрабатывающего оборудования, нашими преимуществами компетенция проектирования и расчета конструкций.
Благодаря инвестициям в оборудование, материалы и персонал может производить кабельные лотки, которые соответствуют самым высоким стандартам.
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