 

Кабельные листовые лотки МКС. Что это, для чего нужны, где применяются

3 февраля 2023, 15:04 281 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: МКС

Кабельные листовые лотки - открытая или закрытая конструкция, предназначенная для прокладки в ней кабельной продукции. Кабельные лотки - полые кабель каналы сделанные из высококачественного металла, П-образной формы с перфорацией или без, с ребрами жесткости и разделителями, которые увеличивают их жесткость. Обязательно покрытие защитными материалами (цинк, полимерными составами, защитные покрытия). Иногда листовые лотки делают из нержавеющей стали. Это позволяет использовать лотки как снаружи, так и внутри зданий.

Назначение кабельных лотков

Основное назначение применение лотков МКС - защищенная прокладка проводов и кабеля как внутри помещения, так и снаружи. Дополнительно можно отметить эстетическую функцию, когда провода не разбросаны по стенам, а аккуратно заложена в лотках. Благодаря фурнитуре, различных соединений и переходников (замки, углы, отводы) листовые лотки МКС можно прокладывать любой длины под разными углами.

Применение листовых лотков МКС

Листовые кабельные лотки применяют практически везде, где существует проблема множества кабелей и проводов. Это жилые помещения, офисы, магазины, склады, цеха, межцеховые пространства и т. д.

Виды кабельных лотков

  • Неперфорированные лотки МКС (или сплошные). Как видно из названия на них нет перфорации в основании. Данный вид лотков используют когда необходима защита от солнца, воды, ветра и других возможных повреждений. Для большей надобности неперфорированные лотки МКС могут быть укомплектованы крышками.
  • Перфорированные лотки МКС снабжены перфорацией, тем самым обладают рядом преимуществ по сравнению с неперфорированным лотками такие как легкость и естественная вентиляция. Особенностью также является возможность крепить лотки мкс через отверстия.
  • Проволочные лотки МКС. Как понятно из названия, сделаны из проволоки, соответственно имеют самую легкую конструкцию. Нужны для укладки множества кабелей и проводов разного типа, а также для обеспечения быстрого доступа к линиям.
  • Лестничные лотки МКС (кабельросты). Особенность в повышенной по сравнению с другими лотками несущей способности. Используют когда нужно проложить мощные и тяжелые кабели.

Монтаж кабельных лотков

Монтаж лотков производится на потолках, полах стенах и кабельных шахтах. Основные способы - с помощью стоек перфорированной ленты. Крепление производится при помощи анкерных болтов или забивных анкеров (чтобы сохранить возможность быстрого демонтажа).

Как выбрать кабельный лоток

Когда определен тип лотка и сделаны расчеты по нагрузкам, вентиляции и нагреву, необходимо выбрать производителя.

Что еще важно при выборе.

Качественный металл (на него должны быть предоставлены все сертификаты).

Современное листообрабатывающее оборудование, с высокой точностью обработки.

Отлаженная логистика, чтобы металл не ржавел, а готовая продукция быстро доставлялась до заказчика.

Еще один фактор – совместимость, чтобы заказанные лотки подходили с существующими на предприятии.

В идеале монтажная бригада, которая всё знает и умеет.

Почему нужно заказывать кабельные лотки МКС

Завод МКС – производственное предприятие, которые специализируется на производстве кабеленесущих систем. Завод выпускает кабельные лотки из черных и цветных металлов различных размеров и покрытий.

Кроме качественного сертифицированного металла, которые применяется при производстве и современного листообрабатывающего оборудования, нашими преимуществами компетенция проектирования и расчета конструкций.

Благодаря инвестициям в оборудование, материалы и персонал может производить кабельные лотки, которые соответствуют самым высоким стандартам.

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Метки: ЛОТКИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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