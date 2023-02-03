Правительство Австралии и правительство штата Новый Южный Уэльс выделят финансирование в объеме $ 5,2 млрд на развитие критически важной электросетевой инфраструктуры штата для последующего подключения объектов ВИЭ-генерации, которые будут построены в так называемых зонах возобновляемой энергии (Renewable Enerzy Zone, REZ).

Из общего объема финансирования $ 3,1 млрд правительство Австралии выделит на стимуляцию проектов строительства и интеграцию объектов генерации на базе ВИЭ в энергосистемы штатов в рамках инициативы «Rewiring the nation». В свою очередь, правительство штата Новый Южный Уэльс выделит $ 2,1 млрд в рамках Программы ускорения развития электросетевой инфраструктуры (Transmission Acceleration Facility), направленной на финансирование развития передающей и распределительной электросетевой инфраструктуры, а также реализацию крупномасштабных проектов строительства объектов ВИЭ-генерации в штате в период до 2030 г.

Выделяемое финансирование будет направлено на строительство и подключение к энергосистеме штата 8 объектов ВИЭ-генерации, которые планируется построить в REZ Нового Южного Уэльса; модернизацию электрического соединения HumeLink напряжением 500 кВ в целях увеличения пропускной способности передающей сети для выдачи электроэнергии, вырабатываемой ГЭС Snowy Mountains, а также на сооружение электросетевой и вспомогательной инфраструктуры для строящейся ГАЭС Snowy 2.0 мощностью 2 ГВт, ввод в эксплуатацию которой запланирован к 2026 г. Кроме того, планируется сооружение около 400 км двухцепных ЛЭП 500 кВ между юго-востоком штата Новый Южный Уэльс и северо-западом штата Виктория. Также в список проектов на финансирование вошли проекты, направленные на развитие электросетевой инфраструктуры в REZ Central-West Orana, REZ New England, REZ Hunter-Central Coast и South-West REZ.

Информационно-аналитический ресурс World Energy