РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, запустил собственное производство лигатур, используемых при изготовлении сплавов. Новый проект позволит удовлетворить половину потребности компании в лигатурах, а также рассчитан на поставки внешним клиентам.



Новое производство организовано в Красноярске на территории Красноярского алюминиевого завода. Инвестиции в проект составили 7,5 млн долларов. Мощность предприятия – более 5 тысяч тонн плавленых лигатур в год. Потребителями продукции нового производства являются в первую очередь заводы РУСАЛа. Среди внешних клиентов – крупные металлургические предприятия России. РУСАЛ – самый крупный потребитель лигатур в России. Ранее компания покупала легирующие компоненты в Европе и Китае.



Лигатура – это сплав из двух и более компонентов, предназначенный для введения в жидкий металл тугоплавких элементов. Применение лигатур позволяет произвести сплавы с точным химическим составом для достижения заданных физических свойств. Например, лигатура алюминий-скандий используется для производства сплавов, применяемых в судостроении. С цирконием – для электротехнической промышленности. Стронциевые лигатуры для модифицирования литейных сплавов.



Сотрудники Инженерно-технологического центра РУСАЛа работали над проектом производства лигатур несколько лет. Началом проекта было создание технологи получения лигатур алюминий-скандий, которые являются самыми технологически сложными в линейке плавленых лигатур. Была разработана уникальная, не имеющая аналогов технология, получены российские и международные патенты. С 2019 года РУСАЛ начал производить коммерческие партии лигатуры алюминий-скандий и на сегодняшний день занимает ведущие позиции по объему производства и реализации этого типа лигатур. Следующим этапом развития стало создание технологий производства других типов лигатур. Среди них лигатуры со стронцием, марганцем, титаном, никелем, железом, кобальтом, редкоземельными металлами.

«Запуск собственного производства лигатур позволит освоить выпуск инновационных видов сплавов, снизить углеродный след за счёт использования в производстве лигатур вторичного алюминия, а также снизить риски снабжения. Благодаря новому участку РУСАЛ может выпускать типы лигатур, которые не делает никто в мире – с редкоземельными и редкими элементами, например, с церием, эрбием, иттрием, иттербием. Такие лигатуры используются для производства высокотехнологичных сплавов», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.