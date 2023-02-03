2 февраля ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом») и АО «Балтийский завод» подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

«Продолжение строительства серии универсальных атомных ледоколов - это ключевой элемент комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Несмотря на внешние факторы, мы реализуем план по повышению грузоперевозок в акватории Северного морского пути. Современные атомные ледоколы являются фундаментом успешности арктических проектов. В высоких широтах только мы можем обеспечить безопасную проводку судов с поддержанием коммерческой скорости».

Строительство и финансирование пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) будет осуществляться в пропорции 50% на 50% из средств федерального бюджета и за счет ФГУП «Атомфлот».

Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого серийного УАЛ запланирован на декабрь 2028 года, а шестого – на декабрь 2030 года.

В настоящее время продолжается строительство третьего и четвертого серийных УАЛ «Якутия» (контрактный срок сдачи – декабрь 2024 года) и «Чукотка» (контрактный срок сдачи – декабрь 2026 года). Сейчас в акватории Северного морского пути (СМП) успешно работают три универсальных атомных ледокола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Эти современные суда являются определяющим фактором устойчивого развития судоходства в высоких широтах. Атомные ледоколы проекта 22220 будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории СМП.

Круглогодичная навигация в восточном направлении необходима для достижения грузопотока по СМП в 80 млн тонн в год, определенного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В перспективе до 2030 года грузопоток может вырасти до 150 млн тонн.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 168,2 метра, ширина - 34 метра; осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 м, минимальная рабочая осадка – 9,3 метра. Мощность - 60 МВт (на валах); водоизмещение - 33,54 тыс. тонн. Расчетный срок службы - 40 лет, численность экипажа- 54 человека.

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»