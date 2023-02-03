Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» проведут реконструкцию высоковольтной подстанции 110 кВ «Гулькевичи», расположенной в Гулькевичском районе Краснодарского края. Модернизация крупного питающего центра позволит повысить надежность электроснабжения свыше 55 тысяч потребителей, а также промышленных предприятий и социальных учреждений. На реконструкцию энергообъекта компания направит порядка 40 млн рублей.

На подстанции установят современный щит постоянного тока отечественного производства, оснащенный микропроцессорными системами защиты. Высокоавтоматизированное оборудование позволит оперативно находить неисправности на электроустановках и снизить риски развития технологического нарушения.

В ходе работ энергетики заменят аккумуляторную батарею и зарядные устройства в общеподстанционном пункте управления. Аккумуляторная батарея обеспечивает питание цепей управления приводов выключателей, работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, систем телемеханики и связи в случае возникновения нештатной ситуации.

Реконструкция энергообъекта направлена на повышение надежности электроснабжения населения и социально значимых объектов г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края. Завершить монтаж нового оборудования специалисты планируют во втором квартале 2023 года.