Сергей Мочальников провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии Улзийсайханом Энхтувшином.

Стороны отметили, что отношения России и Монголии в сфере энергетики развиваются успешно.

«С монгольскими партнёрами мы ведём работу по электроэнергетике. В частности, сейчас в разработке межправсоглашение по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Документ проходит внутригосударственные процедуры согласования. Рассчитываем на его скорое подписание», – рассказал Сергей Мочальников.

Также, было отмечено, что монгольская сторона выступила с инициативой о создании межведомственной рабочей группы для обмена мнениями по экологическим вопросам. Кроме этого, стороны обсудили взаимодействие по газовой линии.

«По итогам договорённостей, достигнутых главами государств в Самарканде, проделана большая работа по проекту строительства газопровода «Союз Восток». В целом между нашими странами созданы благоприятные условия для сотрудничества в проектах по модернизации и строительству газовой инфраструктуры», – отметил замминистра.

Стороны также обсудили взаимодействие России и Монголии по вопросам поставок нефти и нефтепродуктов.