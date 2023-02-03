Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в конференции «Инженерная инфраструктура для АПК в новых условиях: импортозамещение, энергоэффективность, декарбонизация», организаторами которой выступили Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии и Гильдия организаций энергетического комплекса при МТПП. Мероприятие вошло в деловую программу Международной выставки АГРОС.

Модераторами выступили Рашид Артиков, заместитель руководителя Гильдии организаций энергетического комплекса при МТПП, член президиума Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, и Екатерина Жолудева - заместитель председателя правления, НП «НАЭВИ», руководитель рабочей группы «ESG, экология и декарбонизация» Гильдии организаций энергетического комплекса при МТПП.

Вопросы надежного энерго- и теплоснабжения являются важными составляющими эффективной и устойчивой работы предприятий АПК. В ходе конференции эксперты обсудили вопросы оптимизации энергетического хозяйства, импортозамещения, инноваций в инженерных системах, цифровизации, снижения углеродного следа и энергозатрат.

Руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов рассказал об особенностях реализации инвестиционных проектов по обеспечению энергоснабжения потребителей в удаленных и изолированных районах ДФО и Арктической зоны РФ.

«Более половины дальневосточных и арктических территорий находятся в зоне децентрализованного электроснабжения. Это означает, что необходимо развивать локальную генерацию на основе местных видов топлива, в том числе возобновляемых источников энергии. Реализация таких проектов повысит доступность электрической энергии для промышленных потребителей и местных жителей. Поэтому мы оказываем господдержку компаниям, которые готовы инвестировать в эту сферу», - рассказал представитель КРДВ.

«Необходимо развивать сельское хозяйство в Арктике - для российских высоких широт крайне важно снижение продовольственной зависимости от северного завоза», - считает координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников.

Среди важных задач развития агропромышленного комплекса в Арктике спикер также отметил обеспечение энергией предприятий, где выращивают тепличную продукцию, перерабатывают рыбу и мясо, и других. В Арктике можно развивать сити-фермы и складские комплексы для хранения и транспортировки продовольствия. Примеры подобных проектов уже есть в Якутии и других регионах, отметил Воротников.

Использование таких современных финансовых инструментов, как офсетные контракты и контракты жизненного цикла, позволит производителям энергетического оборудования получать льготы в соответствии с федеральным законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (ФЗ-193).

«Для подобных проектов перспективно гибридное энергообеспечение: ветер, солнце. Зеленая энергия для АЗРФ тема принципиальная в связи с такими понятиями, как климатические изменения, углеродная нейтральность. ESG-трансформация как регионов, так и компаний, использующих и реализующих такие проекты, не теряет своей актуальности. Недооценёнными являются мини-ГЭС. Они меньше влияют на окружающую среду, чем традиционные ГЭС. Сейчас это направление активно развивает Китай», - прокомментировал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики.

Председатель правления НП НАЭВИ Николай Сафронов в своем выступления отметил преимущества развития энергетической инфраструктуры АПК на основе малых ГЭС и активных энергокомплексов.

«Малая гидроэнергетика является одной из самых освоенных отраслей возобновляемой энергетики в мире. С 1946 по 1952 годах в Советском Союзе было построено около 7000 МГЭС. Отечественная электрификация второй половины прошедшего века сделала малую гидрогенерацию практически невостребованной, а современная тарификация – невыгодной для собственника. Современные технологии, которыми мы на сегодня владеем, позволяют использовать значительный потенциал малых рек и притоков, систем водоснабжения и ирригационных каналов как для нужд сельского хозяйства, так и для промышленных предприятий. Малая гидроэнергетика – это также привлекательное направление для инвесторов, ведь все, что течет, – может превращаться в деньги», - подчеркнул спикер.

Об успешном опыте получения тепла и электричества для АПК на базе возобновляемых источников энергии: солнечных коллекторов, батарей и тепловых насосов рассказал генеральный директор ООО «Новый Полюс» Алексей Скоробатюк. По его мнению, проекты тепло- и энергоснабжения на основе ВИЭ – это не мода, а скорее необходимость. Технологии становятся более доступными по цене и популярными среди потребителей.

Особое место для АПК занимают биогазовые установки. Это не только производство электроэнергии и тепла, но и возможность экологичной утилизации органических отходов. Производство биогаза полностью предотвращает выбросы метана и неприятных запахов в окружающую среду.

В своем выступлении директор по развитию «ООО «Трансутилизация» и лидер техно-эко-проекта «ЗаБиоГаз» Максим Михайлов заявил, что сегодня региональные меры поддержки позволяют сократить окупаемость биогазовых станций до 6 лет. При этом есть успешный опыт строительства и запуска объектов для утилизации избыточной органики под ключ с привлечением инвесторов и компенсацией углеродных выбросов.

Генеральный директор ООО «Биэмтек» Алексей Савостиков также отметил важность работы с инструментами углеродного регулирования при реализации проектов по ВИЭ, биогазовой генерации. Оформление проекта в качестве климатического позволит не только внедрить энергоэффективное оборудование, отразить снижение собственного углеродного следа, но и сгенерировать дополнительный финансовый поток.

О возможностях рынка «зеленых сертификатов» рассказал директор по развитию ООО «Карбон Зиро» Владислав Березовский. Он уверен, что переход на покупку электроэнергии от возобновляемых источников энергии позволяет компаниям занимать конкурентные позиции на рынках и получать доступ к акционерному и заёмному финансированию.

С современными энергоэффективными технологиями воздухоподготовки участников конференции ознакомил Игорь Засядьвовк, заместитель генерального директора по проектам устойчивого развития ООО НПТ «Климатика» - одного из ведущих отечественных производителей профессионального климатического оборудования и инженерных решений в сфере вентиляции и кондиционирования воздуха.

Роман Фролов, руководитель направления развития продаж компании Рэнера, подчеркнул, что оптимизация состава генерирующего оборудования за счет установки систем накопления электроэнергии позволяет снизить затраты на установку и содержание энергокомплекса и повысить его надежность.

Обсуждение актуальных вопросов на мероприятии, демонстрация лучших практик позволят руководителям, энергетикам, инженерам, экологам, занятым в АПК, получить новые знания, чтобы затем вывести сельскохозяйственные предприятия на новые уровни развития и модернизации.