Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в 2022 году провели работы по обновлению изношенного оборудования в городском округе Судак, а также присоединили к сетям новых абонентов.

В рамках реализации программы капитального ремонта работники ГУП РК «Крымэнерго» в 2022 году заменили 116 опор, отремонтировали 45 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов, а также расчистили трассы воздушных линий от деревьев и кустарников на площади более 7 гектаров. Мероприятия направлены на улучшение качества электроснабжения приморского региона, в котором проживает более 30 тысяч человек.

Помимо обслуживания электросетевой инфраструктуры, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в прошлом году выполняли заявки на увеличение мощности и подключение новых объектов ускоренными темпами. Так, энергетики реализовали на 52% договоров техприсоединения больше, чем в 2021 году. Среди присоединенных к электрическим сетям объектов есть и социальные, к примеру, фельдшерско-акушерские пункты в селах Лесное, Переваловка, Дачное, Солнечная Долина и Веселое.