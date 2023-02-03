«Россети Ленэнерго» повысили показатели надёжности работы электросетевого комплекса «Россети Ленэнерго» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения подачи электроэнергии.

Нормативные значения индексов, установленные региональной энергетической комиссией, улучшены компанией по Санкт-Петербургу в части SAIDI на 19%, SAIFI – 17%, по Ленинградской области на 40% и 21% соответственно.

Международными индексами надежности IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) являются SAIFI (среднее количество длительных перерывов в электроснабжении на одного потребителя в год или отношение количества ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей), а также SAIDI (средняя продолжительность перерывов в электроснабжении на одного потребителя в год или отношение общей продолжительности длительных ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей).

Напомним, «Россети Ленэнерго» утвердили план ремонта и технического обслуживания объектов электросетевого комплекса компании на 2023 год. Общий объем финансирования программы в Петербурге и Ленобласти составит 4 млрд рублей.