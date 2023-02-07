АВТОВАЗ объявляет о закрытии сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Соответствующие документы сегодня подписали президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров. Ранее сделка получила одобрение со стороны правительства Российской Федерации.

В рамках договоренностей АО «АВТОВАЗ» приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в размере 99% по цене 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение шести лет в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ.

«На сегодняшний день основным направлением нашей совместной работы является максимальное наращивание объемов производства и предложения на российском автомобильном рынке. Однако в ответ на текущие вызовы перед командой АВТОВАЗа стоит задача не только запустить производство автомобилей на площадке в Санкт-Петербурге, но и обеспечить уверенное повышение уровня локализации выпускаемой на ней продукции. Кроме того, возобновление работы завода обеспечит рост показателей промышленного производства региона и сохранение рабочих мест», – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.