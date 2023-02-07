На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершили работы по замене предпоследней маслонапорной установки, проработавшей на станции со времен ввода ее в эксплуатацию - в середине 1950-х годов. Работы проводятся в рамках программы комплексной модернизации РусГидро. Ее цель - повышение надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений станции

Маслонапорная установка (МНУ) предназначена для обеспечения работы системы регулирования гидроагрегата маслом под рабочим давлением. Она состоит из сварного сливного бака, на котором установлен гидроаккумулятор и два масловинтовых насоса. Гидроаккумулятор на одну треть заполнен турбинным маслом - рабочей жидкостью для системы регулирования гидроагрегатов. Остальной объём заполнен воздухом. Сливной бак является резервуаром, куда возвращается масло, отработанное в системе регулирования и из которого оно вновь подается насосами в котел.

Существующие котлы МНУ выработали свой расчётный срок службы, работы по замене оборудования существующих МНУ на ГЭС проводятся с 2018 года. Основными отличиями новой компоновки размещения оборудования от старой является применение двух котельного гидроаккумулятора и использование в МНУ подпиточного насоса.

На Камской ГЭС применена схема регулирования, при которой одна МНУ обеспечивает маслом одновременно три гидроагрегата. При замене МНУ №8 был проведен и типовой капитальный ремонт гидроагрегатов №22 и 23. Специалисты Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) выполнили ревизию и необходимый ремонт всех основных узлов гидротурбин, а именно рабочего колеса, турбинного подшипника, направляющего аппарата, подпятника, маслоприемника, проточной части и вспомогательного оборудования. Ремонтные работы проведены и на гидрогенераторах, включая ревизию обмотки статора, полюсов и остова ротора, щеточно-контактного аппарата.

До конца 2023 года запланирован капитальный ремонт еще трех гидроагрегатов и замена последней МНУ №7.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 559 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 132 гидротурбины, 117 генераторов, 92 силовых трансформатора, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования.