Павел Сниккарс в ходе рабочей поездки в Иркутскую область принял участие в совещании по вопросам развития энергосистемы региона, которое прошло в филиале «Системного оператора» – Иркутском региональном диспетчерском управлении.

Замминистра, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, помощник полномочного представителя Президента в Сибирском Федеральном округе Валерий Попов, председатель правления «Системного оператора ЕЭС» Фёдор Опадчий, а также представители энергокомпаний обсудили характеристики энергосистемы Сибири, в том числе, перетоки мощности в соседние энергосистемы, перспективные балансы электрической мощности, строительство генерирующих и электросетевых объектов.

Игорь Кобзев отметил, что на протяжении двух последних лет на территории Иркутской области отмечается стабильный стремительный прирост потребления электрической энергии и мощности. За 2022 год собственное потребление электроэнергии регионом составило рекордные 64,3 миллиарда кВт-ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года.

«Тема, которая имеет существенное значение для развития Иркутской области и соседних территорий, – текущий рост электропотребления и нагрузки в целом по объединённой энергосистеме Сибири, по Юго-Восточной части региона, в том числе Иркутско-Черемховской промзоне, по Забайкалью, Бурятии. Решением задачи по покрытию растущего спроса на энергию может стать проведение конкурса на строительство новой генерации. До июля планируется уточнить необходимый объём мощностей, границы территории, на которой может быть построен новый объект генерации, а затем технические требования конкурса будут представлены на правительственную комиссию», – сообщил Павел Сниккарс.

Он подчеркнул, что для реализации этого проекта необходимо выбрать оптимальный вариант, исходя из минимизации сетевого строительства.