"Умные" счетчики установят всем юрлицам в столице КБР

«Россети Северный Кавказ» установят интеллектуальную систему учета электроэнергии всем своим потребителям-юридическим лицам в столице Кабардино-Балкарской Республики. Всего в городе Нальчике абонентам данной категории энергетики смонтируют 5,8 тыс. счетчиков нового поколения.

Рабочие группы уже смонтировали в Нальчике порядка тысячи таких устройств. Все они подключены к автоматизированной системе коммерческого учета (АСКУЭ), которая обеспечивает достоверный учёт, позволяет отслеживать отклонения от нормы в функционировании сетей, оперативно оповещает о фактах вмешательства в работу приборов учёта, предотвращая несанкционированное энергопотребление. АСКУЭ также позволяет удалённо отключать потребителей от сети с возможностью оперативного обратного включения без участия выездной бригады и специальной техники.



Одновременно с монтажом «умных» приборов учета энергетики Нальчикских городских электрических сетях заменят 100 км алюминиевого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП плотно связан в тугой жгут, что обеспечивает большое сопротивление разрыву, наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов, а конструкция практически исключает возможность схлестывания и коротких замыканий.



Завершить проект планируют во втором квартале 2024 года.



Отметим, мероприятия проводятся в соответствии с требованием Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Этот нормативный акт закрепил положение, по которому только интеллектуальные приборы, оснащенные специальными радиомодулями, автоматически передающими показания по беспроводной сети дальнего радиуса действия, могут быть использованы для учета потребляемой электроэнергии.