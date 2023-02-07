Экологическая и промышленная безопасность предприятия получили высокую оценку.



Завод «Уралгидромедь» (входит в Группу РМК) успешно прошёл второй надзорный сертификационный аудит, который подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов.



В течение четырёх дней аудиторы встречались с руководителями и специалистами подразделений, беседовали, изучали и анализировали внутреннюю документацию, ходили по производству и оценивали технологические процессы. Интегрированная система менеджмента распространяется на все структурные подразделения АО «Уралгидромедь».



Комментирует начальник службы по ОТ и ПБ «Уралгидромедь» Ирина Карпова:

«Представители независимого органа по сертификации, которые проводили проверку соответствия стандартам, отметили высокий уровень профессионального мастерства наших специалистов. В вопросах безопасности предприятие держит марку, подтверждая соответствие мировым стандартам».

Деятельность в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности направлена на обеспечение выполнения требований законодательства. Специалисты экологической службы и службы ОТ и ПБ отслеживают изменения в требованиях и принимают меры по обеспечению их выполнения.



Анализ области применения интегрированной системы менеджмента подтверждает её соответствие требованиям стандартов ISO 14001 и ISO 45001:2018.



Русская медная компания внедряет международные стандарты на всех предприятиях Группы. Успешно прошли сертификацию Томинский и Михеевский ГОКи, Новгородский металлургический завод, Кыштымский медеэлектролитный завод, завод Карабашмедь, а также горно-обогатительное предприятие «ОРМЕТ» и Александринская горно-рудная компания.