В 2022 году «Россети Ленэнерго» установили 41 226 интеллектуальных счетчиков: 11 608 - в Санкт-Петербурге, 29 618 - в Ленинградской области. На 1 января 2023 года доля точек учета электроэнергии «Россети Ленэнерго», оснащенных интеллектуальными приборами, составила 23,8%.

Компания устанавливает только интеллектуальные приборы учета. Все «умные счётчики» отечественного производства. Установка производится на оборудовании компании, а также на объектах потребителей.

«Умные» счетчики «Россети Ленэнерго» позволяют дистанционно снимать показания, а также применять многотарифный учет (по зонам суток). Потребителям не нужно ежемесячно передавать показания: они поступают в сбытовую компанию автоматически.

Работы по установке и замене счетчиков бесплатны для потребителей, ранее присоединенных к сетям «Россети Ленэнерго». Дальнейшую эксплуатацию приборов также обеспечивает электросетевая компания.

Замена проводится в плановом порядке или по заявлению потребителей. Основания для бесплатной установки интеллектуального прибора учета – выход существующего счетчика из строя, истечение его межповерочного интервала или срока эксплуатации. Также «умные» счетчики устанавливаются, если ранее учет электроэнергии не был организован, и в случае нового технологического присоединения.

Подать заявку на бесплатную замену прибора учета можно на сайте компании https://rosseti-lenenergo.ru/clients/install-metering-devices/, на портале электросетевых услуг Портал-ТП.РФ или по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

Обращаем внимание, что компания «Россети Ленэнерго» не устанавливает интеллектуальные приборы в многоквартирных домах – там работы проводит гарантирующий поставщик электроэнергии (сбытовая компания).