В Ингушетии завод алюминиевых сплавов «Риал» планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Об этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.



Как сообщал РБК Кавказ, в конце декабря 2022 года стало известно что в Ингушетии ввод в эксплуатацию завода алюминиевых сплавов «Риал», перенесли на следующий год.



В пресс-службе минэкономразвития региона сообщали, что в 2022 году ООО «ЗАС Риал» планировал ввод объекта в эксплуатацию. На перенос сроков в том числе повлияло распространение коронавирусной инфекции. Также повлияли ситуации с объявленными санкциями в отношении Российской Федерации, тяжелые процедуры поставки импортных комплектующих для оборудования.



В министерстве также уточняли, что в 2022 году завод алюминиевых сплавов был запущен в тестовом режиме.



Напомним, в сельском поселении Али-Юрт Ингушетии предполагалось запустить первый в СКФО завод алюминиевых сплавов — ООО «Риал». Завод будет поставлять алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Планируемый объем переработки — 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год, в том числе 3 тыс. тонн подвергаемых гомогенизации.