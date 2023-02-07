 

Завод алюминиевых сплавов в Ингушетии запустят во 2 квартале 2023 года

7 февраля 2023, 13:59 325 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РБК

В Ингушетии завод алюминиевых сплавов «Риал» планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Об этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Как сообщал РБК Кавказ, в конце декабря 2022 года стало известно что в Ингушетии ввод в эксплуатацию завода алюминиевых сплавов «Риал», перенесли на следующий год.

В пресс-службе минэкономразвития региона сообщали, что в 2022 году ООО «ЗАС Риал» планировал ввод объекта в эксплуатацию. На перенос сроков в том числе повлияло распространение коронавирусной инфекции. Также повлияли ситуации с объявленными санкциями в отношении Российской Федерации, тяжелые процедуры поставки импортных комплектующих для оборудования.

В министерстве также уточняли, что в 2022 году завод алюминиевых сплавов был запущен в тестовом режиме.

Напомним, в сельском поселении Али-Юрт Ингушетии предполагалось запустить первый в СКФО завод алюминиевых сплавов — ООО «Риал». Завод будет поставлять алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Планируемый объем переработки — 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год, в том числе 3 тыс. тонн подвергаемых гомогенизации.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, СПЛАВЫ, ИНГУШЕТИЯ
Отрасль: Металлургия 

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