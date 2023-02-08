ГК 1520 реконструирует станцию Лианозово МЦД-1

Строители ОСК 1520 (входит в ГК 1520) приступили к устройству фундамента платформы №2 на станции Лианозово МЦД-1. После реконструкции новый пригородный вокзал станет частью транспортно-пересадочного узла, который свяжет первый диаметр с будущей одноименной станцией метро.

Всего на объекте возведут две платформы – с навесами, удобной навигацией. Попасть на них можно будет по пешеходным тоннелям с эскалаторами и лифтами для удобства пассажиров.

На станции также продолжается возведение Северного и Южного вестибюлей. Выполнили подготовку к строительству северного тоннеля: смонтировали разгрузочные пролеты и вынесли из зоны застройки кабельные сети связи и СЦБ.

Проект реконструкции выполнил институт «Мосжелдорпроект» (филиал АО «РЖДП», входит в ГК 1520). Новый ТПУ разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию на 6%, а прилегающие автодороги – до 11%. Появятся новые пешеходные связи: через Северный вестибюль можно будет выйти к Лианозовскому проезду, Южный соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу.