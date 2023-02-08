На строительстве Черекской МГЭС начаты бетонные работы

В Кабардино-Балкарии начата укладка бетона в лоток подводящей деривации строящейся Черекской малой ГЭС. Проект реализуется РусГидро в рамках государственной программы поддержки возобновляемой энергетики России.

Старт работ по строительству Черекской МГЭС был дан в ноябре 2021 года. За прошедшее время были проложены дороги, обеспечено энергоснабжение стройплощадки, создана база строительства. Продолжается выемка грунта из отводящего канала и котлована здания ГЭС, отсыпка насыпи канала подводящей деривации и холостого водосброса. Выполнен котлован защитной дамбы. На строительстве заняты более 80 человек и 38 единиц различной спецтехники. Ввод в эксплуатацию Черекской МГЭС запланирован на 2024 год.

Черекская малая ГЭС строится на реке Черек (бассейн реки Терек) в Урванском районе Кабардино-Балкарии вблизи села Псыгансу. Станция станет четвертой ступенью крупнейшего энергокомплекса региона – Нижне-Черекского каскада, который уже сегодня включает в себя три ГЭС: Кашхатау, Аушигерскую и Зарагижскую общей мощностью 155,7 МВт. Мощность Черекской МГЭС составит 23,4 МВт, в год станция будет вырабатывать 87 млн кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии.

Специалисты входящего в Группу РусГидро института «Гидропроект» спроектировали эффективную станцию с минимальным воздействием на окружающую среду. Черекская малая ГЭС будет создана по деривационной схеме, без плотины и водохранилища, что исключает затопление земель и влияние на водный режим реки. Вода в деривацию станции будет поступать из отводящего канала Зарагижской ГЭС, что позволило отказаться от строительства плотины и дорогостоящих водозаборных сооружений и исключило необходимость очистки воды от песка. В состав сооружений новой станции войдут деривационный канал длиной 1 050 метров, железобетонный лоток длиной 1 244 метров с водосбросом, водоприемник, турбинные водоводы, здание ГЭС и отводящий канал длиной 1 300 метров.

РусГидро реализует программу развития малой гидроэнергетики на территории Северо-Кавказского федерального округа, где существуют наиболее благоприятные природные условия для работы малых гидроэлектростанций. В рамках этой программы уже построены и введены в эксплуатацию Верхнебалкарская (10 МВт), Усть-Джегутинская (5,6 МВт) и Барсучковская (5,25 МВт) малые ГЭС, возводятся две Красногорские МГЭС (24,9 МВт каждая), строится Башенная МГЭС (10 МВт), проектируются Верхнебаксанская (23,2 МВт), Нихалойская (23 МВт) и Могохская (49,8 МВт) малые ГЭС. Все проекты прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии по ДПМ, что обеспечивает окупаемость их строительства.