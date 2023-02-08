Нацпроекты в приоритете энергетиков "Самарских РС"

По итогам 2022 года Самарская область признана одним из лидеров по выполнению национальных проектов. И филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» принимает активное и непосредственное участие в реализации ключевых задач региона.

Так, в минувшем году в Самарской области ликвидировано 348 мусорных завалов, ведется строительство новых многофункциональных комплексов по обращению с отходами. По трем из них, в Кинель-Черкасском, Большечерниговском и Сергиевском районах, энергетиками «Самарских РС» уже обеспечено электроснабжение площадок, ожидается готовность подключения со стороны заявителей.

Активная работа по технологическому присоединению к сетям водозаборов и водопроводных сетей в Безенчукском, Кошкинском, Нефтегорском и Большечерниговском районах велась в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Для обеспечения питьевой водой жителей указанных районов было выделено свыше 260 кВт мощности. Для электроснабжения очистных сооружений, строительство которых ведется в Елховке и Приволжье по нацпроекту «Экология», энергетиками предоставлено свыше 600 кВт.

В рамках строительства новой школы на 1100 мест в рамках нацпроекта «Образование» специалистами «Самарских РС» выполнено переустройство распределительных сетей 6 кВ.

Для электроснабжения здания жилого корпуса «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» началось строительство 2 линий электропередачи 10 кВ и 2 трансформаторных подстанций.

Осуществляется технологическое присоединение к сетям фельдшерско-акушерских пунктов и пунктов врачей общей практики, фермерских хозяйств и объектов агропромышленного комплекса, систем видеонаблюдения и освещения автомобильных дорог и проч.

На территории Самарской области реализуются национальные проекты по всем 12 направлениям стратегического развития. Взаимодействие энергетиков с региональными властями по подключению новых объектов к электросетям, выдаче дополнительной мощности и реконструкции энергетической инфраструктуры способствует формированию положительного инвестиционного климата и экономической привлекательности региона.