Павел Сниккарс на рабочем совещании в Иркутской области с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым, представителями электрогенерирующих и электросетевых организаций региона обсудил реализацию крупных энергоемких инвестиционных проектов.

«Стоит серьёзная задача по формированию пула инвестиционных проектов для Иркутской области и опеределения перспектив присоединения объектов данных проектов к электросетям. Много вопросов нужно решить и в части регулирования, и в части финансовых источников, которые необходимы для инвестиционного развития», – отметил замминистра.

Он добавил, что инвестиционные планы должны быть реалистичными.

«В том числе необходимо верифицировать объёмы мощности, которые понадобятся по мере реализации инвестпроектов. Безусловно, при выработке Схемы и программы развития Единой энергосистемы России мы ориентируемся на заключённые договоры на техприсоединение, но часть инвестпроектов пока в стадии проработки, для полной картины планы нужно максимально детализировать», – пояснил Павел Сниккарс.

Он также обратил внимание, что правительству Иркутской области совместно с энергокомпанией «Эн+ Груп» нужно определиться с источниками инвестиций в развитие сети на территории Иркутской области в рамках принятия тарифных решений.

Игорь Кобзев в свою очередь заверил, что Правительство Иркутской области находится в постоянном диалоге с Минэнерго и «Системным оператором» по вопросам формирования и обсуждения Схемы и программы развития электроэнергетических систем России.