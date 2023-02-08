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8 февраля 2023, 17:15 347 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РНК СИГРЭ
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7 февраля - Всемирный день робототехники. В честь этого, Комитет по промышленной политике и техническому регулированию РСПП и Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) провели Конференцию «Робототехника для промышленности. Фокус на отечественные решения».

В работе конференции приняли участие представители НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Д.А. Воденников и Ю.В. Жилкина.

В настоящий момент в России есть все предпосылки для повышения уровня роботизации промышленных предприятий различных отраслей экономики.

Представители крупнейших объединений промышленных компаний и робототехнического сообщества обсудили условия и определили направления взаимодействия для повышения спроса на роботизацию промышленности.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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