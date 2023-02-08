«Россети Тюмень» направят более 70 млн рублей на приобретение новых резервных источников снабжения электроэнергией. До конца 2023 года арсенал компании пополнят 8 дизель-генераторных станций и 4 передвижные установки обратной трансформации. Техника необходима для обеспечения временного энергоснабжения населенных пунктов и социально значимых учреждений в период ремонта основного оборудования – линий электропередачи и подстанций.

Общее количество РИСЭ в парке «Россети Тюмень» к концу 2023 года увеличится на 11% – до 116 единиц, их общая мощность составит почти 23,5 МВА. Новые резервные источники направят в Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, один дизель-генератор мощностью 100 кВт поступит в город Губкинский. А в Тюменский, Тобольский, Ишимский и Заводоуковский районы энергетики распределят 7 установок мощностью 630 и 700 кВт. Одной такой станции достаточно для обеспечения электроэнергией более 40 пятиэтажных домов или небольшого населенного пункта.

Закупка РИСЭ осуществляется в рамках инвестиционной программы «Россети Тюмень». В связи с климатическими особенностями Арктического региона энергетики предъявляют высокие требования к эксплуатационным характеристикам электростанций. Новая техника должна иметь высокую устойчивость к перепадам температур и функционировать даже при минус 50ºС.