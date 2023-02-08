Роутеры "Росэлектроники" получили статус ТОРП

Сервисные роутеры производства НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Устройства предназначены для создания информационной инфраструктуры, работают под управлением процессора «Байкал BE-T1000», а их программное обеспечение является полностью отечественной разработкой.

Сервисные маршрутизаторы предназначены для агрегации и обработки информации в небольших организациях или государственных учреждениях с численностью сотрудников до 50 человек. Конструкция устройств позволяет изменять функционал роутеров под нужды конкретного заказчика. За счет замены или добавления сетевых модулей может быть увеличена портовая емкость маршрутизатора, расширен набор сетевых интерфейсов и технологий, таких как Wi-Fi, LoRa или TDM.

Маршрутизатор может быть оснащен функционалом PoE (Power over Ethernet), с помощью которого происходит одновременная передача данных и электропитания подключенного устройства. Это дает возможность развернуть систему видеонаблюдения и организовать доступ к IP телефонии в рамках одного устройства. Серийный выпуск устройств ведется с 2022 года.