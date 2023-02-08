В АО «Соликамский магниевый завод» (АО «СМЗ») началось строительство нового производства плава низших хлоридов титана (НХТ).

НХТ - реагент для рафинирования (очистки) магния, одного из основных продуктов предприятия. Новый участок планируется запустить в эксплуатацию в IV квартале 2023 года на площадях опытного цеха № 3.

На новом производственном участке будут установлены две промышленные печи, необходимые коммуникации. Предполагается круглосуточная работа производства, будут созданы новые рабочие места.

«Появление собственного промышленного производства НХТ для завода – это экономия средств за счёт отказа от внешних поставок, а также снижение складских запасов. Но главное для нас - возможность увеличения производства чистого магния марки Мg-95 в два-три раза», - сказал генеральный директор АО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ № 38 от 26 января 2023 года акции ОАО «Соликамский магниевый завод» переданы Госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми видами полезных ископаемых. Увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных должны обеспечить сырьевой суверенитет страны. Росатом принимает активное участие в этой работе.

Источник: Отдел по связям с общественностью и региональными органами власти АО «Атомредметзолото»