Ключевая площадка сферы ТЭК вновь соберет лучших экспертов для обмена опытом и информацией о технологических достижениях и научных разработках, обсуждения инновационных идей и направлений развития энергетической отрасли. «ЭнергоИнновация» — по традиции в числе соорганизаторов деловой части.

«На форуме мы ведем предметный, обстоятельный диалог производителей и потребителей энергоресурсов. Мероприятие укрепляет имидж российского ТЭК, дает новый импульс для привлечения инвестиций в российскую экономику. Кроме того, Российский международный энергетический форум сближает позиции делового сообщества и государства, объединяет лидеров и практиков, участвующих в производственно-сбытовой цепочке в области энергетики, и предлагает к рассмотрению только самые актуальные вопросы отрасли», — поясняют организаторы проекта.

Масштабная конгрессная программа РМЭФ-2023 объединит десятки тематических конференций и круглых столов, посвященных инновационному развитию топливно-энергетической отрасли и вызовам, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики.

В рамках Форума традиционно состоится Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника» — одна из лучших площадок в России для демонстрации новинок энергетического оснащения промышленных предприятий и конструктивного диалога отраслевых специалистов. Крупнейшие российские и зарубежные производители, поставщики продукции и услуг представят на выставке свои новинки для энергетического рынка.

На выставке «Энергетика и электротехника» будут реализованы новые форматы мероприятий – открытые мастер-классы, семинары, презентации компаний.

Одновременно с РМЭФ-2023 в Экспофоруме пройдут международные выставки «Сварка/Welding» и «ЖКХ России», состоится Международная выставка-конгресс «Защита от коррозии». Параллельное проведение на одной площадке сразу нескольких промышленных мероприятий даст возможность получить более масштабное представление о тенденциях рынка и откроет деловому сообществу новые перспективы в развитии бизнеса.

В 2022 году РМЭФ посетили свыше 5000 человек из России, Беларуси, Китая, Германии и Польши. Деловая программа состояла из 38 мероприятий, в ней приняли участие более 180 спикеров и 900 специалистов. В рамках экспозиции предприятия представили свои лучшие разработки, новинки и технологии. Лейтмотивом РМЭФ-2022 стала тема импортозамещения.

Подробная информация – на официальном сайте РМЭФ.