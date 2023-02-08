Компания «Битривер-Б» (входит в группу компаний BitRiver – крупнейшего в России оператора центров обработки данных), реализующая на территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» проект по строительству центра обработки данных мощностью 100 МВт, приступила к поставкам оборудования на объект. В первой партии — силовой трансформатор мощностью 125 000 кВА 220/10 кВ. Общее количество устройств для энергоемких блокчейн-вычислений составит около 30 тыс. Для импортных поставок резидент ТОР применяет процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ). Преференция позволяет инвестору экономить средства на таможенных платежах при ввозе высокотехнологичного оборудования. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект составляют 900 млн рублей. Ввод проекта состоится в первой половине 2023 года.

«Реализация проекта по созданию одного из крупнейших ЦОДов на Дальнем Востоке в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия идет активными темпами. Помимо возведения зданий и сооружений перед нами стоит задача оснастить ЦОД высокотехнологичным вычислительным и силовым оборудованием, и мы приступили к поставкам. На данный момент 20 трансформаторов уже отгружены во Владивостоке и направляются в Республику Бурятия, еще 60 готовятся к отправке. При импорте оборудования из стран Юго-Восточной Азии мы применяем процедуру СТЗ, доступную резидентам ТОР. Вместе с налоговыми льготами и другими административными преференциями это повышает экономическую эффективность проекта и ускоряет сроки его реализации», – сообщил генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

Мощный ЦОД, планируемый к запуску в первом полугодии 2023 года, сможет удовлетворить потребности в вычислительных мощностях крупного частного бизнеса, компаний с государственным участием, оказывать услуги частным лицам.

Игорь Рунец подчеркнул, что новый ЦОД должен стать якорным предприятием, вокруг которого в Республике Бурятия будет формироваться IT-кластер нового технологического уклада в соответствии с целями развития цифровой экономики РФ. Кроме того, компания будет предоставлять комфортные условия труда, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, принимать на работу выпускников местных учебных заведений, сотрудничать с вузами и принимать на практику студентов. На новом предприятии будет создано около 100 рабочих мест.

«Режим ТОР создает комфортные условия для реализации различных бизнес-проектов, в том числе в IT-отрасли. Компании «Битривер-Б», создающей одно из важнейших для цифрового развития Бурятии предприятий, предоставлен широкий набор инструментов государственной поддержки. Это нулевые налоги на землю, имущество, сниженные до 7,6% страховые взносы, пониженная ставка по налогу на прибыль. После подключения объекта резидента к единой национальной электрической сети тариф на электроэнергию будет снижен примерно в два раза, для энергоемкого предприятия это является одной из важнейших мер поддержки», – отметил директор КРДВ Бурятия Дмитрий Хамеруев.

Благоприятные административные, инфраструктурные и налоговые условия режима ТОР для создания на Дальнем Востоке ЦОДов подтверждают проекты других резидентов. 1 февраля 2023 года на ТОР «Надеждинская» в Приморском крае компания «Кей Поинт» запустила в промышленную эксплуатацию первый и единственный на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий центр обработки данных международного уровня. Инвестиционный проект реализован по соглашению с КРДВ при финансовой поддержке ВЭБ.РФ.

По информации КРДВ, на ТОР «Бурятия» резиденты реализуют 14 проектов в сфере промышленности, медицины, туризма, сельского хозяйства, деревообработки и добычи полезных ископаемых. Объем вложений превысил 2,6 млрд рублей, более 240 местных жителей уже получили работу на предприятиях резидентов.

BitRiver — крупнейший оператор центров обработки данных (ЦОДов) в Евразии, предоставляющий услуги по размещению и подключению оборудования к энерго-информационной инфраструктуре, а также предлагающий готовые решения для энергоемких вычислений. На начало 2023 года в ЦОДах компании размещено более 100 тыс. устройств, а их потребляемая мощность превысила 300 МВт — по этим показателям компания выросла за прошлый год более чем в 2,5 раза.

BitRiver основана Игорем Рунцом в 2017 году, и за 5 лет компания вырвалась в лидеры индустрии мирового уровня. Компания видит своей целью развитие наиболее перспективных информационных технологий будущего, требующих существенных энергозатрат, содействуя становлению и развитию цифровой экономики РФ.