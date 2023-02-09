АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует построить в Апрелевке 2 трансформаторные подстанции в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей Наро-Фоминского городского округа.

На ул. Республиканской запланировано строительство подстанции 10/0,4кВ с 2 трансформаторами мощностью 250кВА каждый. Также от новой ТП будут проложены 2 кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 400 м. Выполнение этих мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения более 30 частных домовладений, находящихся в районе Республиканской улицы.

В текущем году компания обеспечит новой трансформаторной подстанцией и СНТ «Дачное» МК КПСС, расположенного в Апрелевке. На территории дачного поселка запланировано строительство ТП-10/0,4кВ с трансформатором 400кВА. Объект построят взамен старой и менее мощной ТП-910316. Также будет произведена установка приборов учета по уровню напряжения 0,4кВ на ближайших опорах ВЛ-0,4кВ.



Также в Апрелевке по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в текущем году запланированы капитальные ремонты воздушных линий электропередачи суммарной протяженностью 2,42 км. На ЛЭП будет проведена замена опор, провода на СИП (самонесущий изолированный провод) и произведена расчистка трасс вдоль линий от древесно-кустарниковой растительности.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей АО «Мособлэнерго» будут выполняться в тех районах Апрелевки, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ на 2023 год.