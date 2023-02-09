Основной объем работ выполнят на трассе Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск.

На ней работы по капремонту развернутся на участке с 10 по 20 км, что под Читой. На 17-м км, где в 2018 году сошел сель, планируется выполнить мероприятия по инженерной защите дороги. В качестве ограждающей конструкции для исключения подобных ЧС, специалисты устроят сетчатый селеудерживающий барьер высотой десять метров. С этой же целью через каждые два метра на участке установят 132 20-метровых грунтовых анкера. Еще на семи участках автодороги «Амур» протяженностью 90 км пройдут ремонтные работы, в ходе которых специалисты обновят дорожную одежду, восстановят и укрепят нагорные канавы, ликвидируют размывы на откосах и укрепят их георешеткой. Поскольку трасса «Амур» проходит в зоне залегания многолетнемёрзлых грунтов, на всех участках проведут противодеформационные мероприятия. С целью ликвидации просадок земляного полотна на откосах выполнят устройство солнцевлагозащитных навесов и специальных охлаждающих насыпей из скального грунта.

На двух участках трассы Р-297 «Байкал» ремонтные работы развёрнуты с прошлого года. Речь об отрезках, проходящих в границах сел Новая Кука и Старая Кука (км 1050 — км 1058). В прошлом году здесь выполнили большой объем работ: устроили основание дороги из асфальтогранулобетонной смеси, восстановили дорожную одежду и устроили водосбросы. Теперь специалистам предстоит отремонтировать трубы, укрепить откосы, восстановить 14 автобусных остановок, обустроить участок пешеходными переходами, металлическим барьерным ограждением, сигнальными столбиками, а также устроить сплошное электроосвещение. После завершения работ участок дороги будет соответствовать II технической категории.

На автодороге А-350 Чита — Забайкальск — граница с КНР приведут к нормативу более 15 км в Ононском районе (км 252 — км 267). Кроме восстановления дорожной одежды, заменят ездовое полотно самого крупного в регионе моста — через реку Онон, длина которого составляет 395 п.м. Также на участке устроят 1,5 км искусственного освещения и площадку отдыха для водителей.

*** В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Забайкалье» в Забайкальском крае находятся участки федеральных автодорог А-350 Чита — Забайкальск — граница с КНР, Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита, Р-258 «Подъезд к аэропорту города Читы» и Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск общей протяженностью более 1600 км.