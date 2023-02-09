Компания «Оренбургнефть», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», в 2022 году реализовала 95 инновационных проектов по повышению производственной эффективности, 28 из которых предложены специалистами предприятия. Экономический эффект от внедренных технологических решений составил более 4 млрд рублей.

Повышение эффективности работы производственных активов – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания проводит планомерную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат предприятий за счет внедрения передовых технологических решений.

Одной из наиболее эффективных из внедрённых в 2022 году инноваций стал проект по сероочистке попутного нефтяного газа (ПНГ) нейтрализатором сероводорода с использованием распылителей. Накопленный эффект от применения данной технологии составил более 1,3 млрд рублей за 5 лет.

Ещё один значимый проект - оптимизация конструкции скважин при бурении на зрелых месторождениях. Накопленный эффект от внедрения инновации составит 330 млн рублей за 5 лет.

Также в числе предложенных разработок – модернизация нефтепогружного кабеля, проект по радиальному бурению, снижение объема потребления энергоресурсов и операционных затрат на электроэнергию, повышение эксплуатационной надежности и готовности оборудования, сокращение потерь и затрат в технологических процессах и другие инициативы.

АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», ведёт геологоразведочные работы на 28 лицензионных участках, расположенных на территории Оренбургской и Самарской областей. Накопленная добыча – более 450 млн тонн.