Выставочная компания ЭКСПОТРОНИКА совместно с ведущими компаниями в области промышленной автоматизации проведёт в 2023 году ряд конференций в крупнейших промышленных городах России: Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Челябинске и Новосибирске.

15 февраля 2023 года в Екатеринбурге стартует 18-я специализированная конференция «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Екатеринбург 2023», которая состоится в отеле «Novotel Екатеринбург Центр» по адресу ул. Энгельса, д. 7.

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Тематические разделы конференции «ПТА – Екатеринбург 2023» охватят наиболее актуальные для автоматизации предприятия в новых реалиях направления:

Вопросы импортонезависимости и переориентации на альтернативных поставщиков в условиях санкционных ограничений.

Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения.

Развитие промышленной автоматизации в концепции Industry 4.0.

Искусственный интеллект, машинное обучение и внедрение роботизированных технологий.

Промышленный интернет вещей, облачные технологии и большие данные для решения задач управления производством.

Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника» производственной системы.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

Информационная безопасность на промышленных объектах.

Новые тенденции.

В программе запланированы выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как ОВЕН, AdvantiX, Innodisk, Weintek, WECON, Тайтэн Пауэр Солюшн, VK Cloud, NAUMEN, РегЛаб, ПРОСОФТ, НПП «Цифровые решения», ГК «Сети-Телеком» и других.

Так, Представитель компании AdvantiX представит фокусные решения для реализации концепции интернета вещей, применения систем машинного обучения и искусственного интеллекта, построения систем граничных вычислений, а также решения для критической информационной инфраструктуры (КИИ). Особое внимание будет уделено рабочим станциям, безвентиляторным решениям, панельным ПК и системам хранения данных. Представитель компании расскажет об опыте использования техники AdvantiX, которая находит применение в разных отраслях: железнодорожный транспорт, атомная энергетика, нефтедобыча и транспортировка топлива и материалов и других.

Доклад компании ОВЕН будет посвящён программируемым логическим контроллерам, модулям ввода-вывода, сенсорным панельным контроллерам и панелям оператора.

Вашему вниманию будут представлены контроллеры ОВЕН ПЛК200/210 – современная линейка моноблочных промышленных контроллеров для малых, средних и распределённых систем автоматизации со встроенными DI/DO/AI/AO, модули ввода-вывода ОВЕН Мх210 с Ethernet для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов, панели оператора СП3хх, предназначенные для наглядного отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива событий или значений.

Эксперт компании «РегЛаб» представит в рамках конференции программируемые логические контроллеры Regul R500 и R500S. В ходе презентации представитель компании расскажет о функциональных возможностях контроллеров, их назначении, развитии концепции и номенклатуры. Будут рассмотрены вопросы построения резервированных конфигураций, а также полного и частичного дублирования системы противоаварийной защиты.

VK Cloud представит доклад на тему «Облачные технологии для перехода к цифровому производству», в котором поделится облачными трендами для металлургических и производственных предприятий, а также результатами исследований о том, какие технологии используют компании для создания "цифровых заводов". Эксперты компании покажут примеры использования публичных, частных и гибридных облаков в промышленности.

Представитель компании Innodisk расскажет о возможностях компании по разработке и производству надёжных накопителей данных и сопутствующей периферии. Будут рассмотрены планы производства твердотельных накопителей с использованием новейших технологий. Особое внимание планируется уделить уникальным решениям, позволяющим интегрировать изделия Innodisk в облачные сервисы и также продукции от дочерних компаний корпорации.

Компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» сделает в рамках конференции доклад на тему: «Суперконденсаторные источники бесперебойного питания – надёжное и долговечное решение для промышленной автоматики».

В рамках конференции будет представлена компания Weintek, один из ведущих мировых разработчиков и производителей оборудования для визуализации и операторского интерфейса. Представитель компании сделает обзор как бюджетных линеек панелей оператора (HMI), их преимуществ и возможностей применения, так и новой линейки интеллектуальных панелей на базе CODESYS – cMT X.

Также впервые в рамках конференции будет представлена компания WECON, один из ведущих производителей оборудования для промышленной автоматизации в Китае. В номенклатуре производителя из КНР широкий спектр программируемых логических контроллеров, панелей оператора, устройств связи для IIoT, частотных преобразователей, сервоприводов и двигателей.

ГК Сети-Телеком ознакомит участников с такими брендами, как CHINT, Hakel, Odot, Planet, Штиль и другими поставщиками компании. Представитель компании расскажет о решениях для сбора данных в индустрии автоматизации. Вниманию слушателей будут предоставлены источники бесперебойного питания, программируемые логистические контроллеры, модули ввода-вывода и другие новинки производителей.

Группа компаний NAUMEN — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти — представит вниманию слушателей доклад на тему: «Как работать с документами, если нельзя использовать облачные сервисы».

В рамках доклада НПП «Цифровые решения» будет проведен обзор продуктовой линейки компании. Особое внимание будет уделено доверенным накопителям USB 3.0 и SSD SATA 6Gb/s корпоративного и индустриального класса на базе российских контроллеров NAND флеш-памяти, а также сетевому оборудованию для обеспечения информационной безопасности - Брокер сетевых пакетов DS Integrity NG, ответвители трафика DS TAP, доверенный коммутатор 3 уровня Феникс-1/10G.

Во время кофе-брейков у посетителей будет возможность ознакомиться с новинками в демонстрационной зоне и напрямую пообщаться с экспертами.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов по промышленной автоматизации металлообрабатывающих, машиностроительных, обрабатывающих, электроэнергетических, металлургических, транспортных, строительных, пищевых и других компаний посетить конференцию «ПТА – Екатеринбург 2023».

Календарь всех конференций «ПТА»

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:

Колосова Надежда

Тел: +7(495) 234-22-10