9 февраля в Уфе состоялось подписание Соглашения между ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») и «Россети Урал». Оно предусматривает взаимодействие при предотвращении и ликвидации аварий на электросетевых объектах. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Сергей Гурин и генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Подписанное Соглашение позволит объединить силы двух крупных электросетевых компаний Урала по восстановлению электроснабжения потребителей в случае возникновения аварийных ситуаций и по их предотвращению. Документ регламентирует процессы взаимопомощи и предусматривает возможность организации совместных оперативных действий. Это межрегиональное соглашение, направленное на решение задачи бесперебойного электроснабжения потребителей на территориях присутствия электросетевых компаний.

Как отметил генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Сергей Гурин, сотрудничество и непрерывный диалог как в производственных процессах, так и в области инновационных разработок, применяемых в работе энергетиков, выстроен.

«У наших компаний уже есть успешный опыт сотрудничества. Подписание соглашения выводит наше взаимодействие на новый уровень. Это особенно актуально для российской энергетики в свете новых внешних вызовов, когда деловое партнерство и взаимопомощь сетевых компаний России позволяют справляться с возникающими трудностями», - отметил он.

«Электросетевой комплекс наших компаний функционирует в достаточно сложных климатических условиях, поэтому подготовке к зиме мы уделяем самое пристальное внимание. Консолидация усилий двух крупнейших энергосистем в ликвидации возможных технологических нарушений самым благоприятным образом скажется на надежности электроснабжения жителей регионов присутствия «Россети Урал» и Республики Башкортостан», - подчеркнул глава «Россети Урал» Александр Пятигор.

На снимке: генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Сергей Гурин (справа) после подписания Соглашения.