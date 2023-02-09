На III общеотраслевой конференции «CIM в России и мире» начальник Службы информационной модели Системного оператора Николай Беляев рассказал о ключевых особенностях применения технологии в России и основных направлениях ее развития.

В докладе Николай Беляев перечислил основные сферы применения CIM в отечественной электроэнергетике и направления развития. В настоящее время технология уже используется для решения задач оперативно-диспетчерского управления энергосистемами, оптимизации информационного обмена между субъектами отрасли, а также при планировании перспективного развития ЕЭС России.

«Направлений использования и развития CIM в России и в мире довольно много. Применение CIM в каждом из них дает хорошие результаты. Это подтверждает и опыт Системного оператора. Но синергетического эффекта и максимизации полезности от использования технологии можно добиться лишь при условии ее тиражирования в масштабах всей отрасли и полнофункциональной унификации технологического информационного обмена», – подчеркнул Николай Беляев и пригласил все энергокомпании подключаться к конструктивному взаимодействию и реализации совместных проектов по применению и развитию стандартов CIM.

Важная часть доклада была посвящена развитию нормативного регулирования применения CIM. В частности, представитель Системного оператора напомнил, что, в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14 апреля 2022 № 325, с 1 января 2024 года генерирующие и электросетевые компании начнут предоставлять Системному оператору информацию о параметрах и характеристиках оборудования энергообъектов и ЛЭП в соответствии с серией ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» – то есть с использованием CIM.

Необходимый для этого инструментарий реализован в рамках специализированного «Портала обмена информационными моделями с субъектами электроэнергетики» (CIM-портал), запущенного Системным оператором в 2021 году. Николай Беляев отметил, что на текущий момент с его помощью необходимые данные в соответствии со стандартами CIM передают компании, ставшие участниками совместных с Системных оператором пилотных проектов по организации информационного обмена на базе CIM, – ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», концерн «Росэнергоатом», АО «СУЭНКО» и АО «Сетевая компания» (Татарстан). По завершении пилотных проектов к концу 2023 года Системный оператор будет получать в формате cimxml информацию о параметрах и характеристиках более 70 % оборудования энергообъектов и ЛЭП, входящих в состав ЕЭС России.

К числу знаменательных новшеств минувшего года Николай Беляев отнес законодательное закрепление определения понятий «цифровая информационная модель электроэнергетической системы» и «перспективная расчетная модель энергосистемы». Принципиальное значение имело также установление постановлением Правительства РФ правил формирования и использования таких моделей и закрепление за Системным оператором обязанности по разработке цифровых информационных моделей, данные которых используются, в частности, при разработке расчетных моделей энергосистем для целей перспективного развития. Докладчик рассказал, что в соответствии с проектом приказа Минэнерго РФ уже в 2023 году Системный оператор будет раскрывать данные цифровых информационных моделей в соответствии со стандартами CIM и предоставлять расчетные модели для целей перспективного развития. Это позволит существенно ускорить и оптимизировать процесс проектирования. Николай Беляев обратил внимание, что, в соответствии с нормативными актами, с 2027 года предоставление перспективных расчетных моделей Системным оператором будет также осуществляться в формате cimxml.

В завершение представитель Системного оператора отметил, что в дальнейшем важным направлением развития технологии CIM может стать ее применение в процессах обеспечения работы рынков электроэнергии.

«В настоящее время CIM достаточно широко используется за рубежом для решения рыночных задач. Уже разработаны международные стандарты, описывающие применение технологии для поддержания функционирования крупнейших энергорынков мира. В России мы только планируем начать движение в эту сторону. Результатом работы станет появление национальных стандартов в этой сфере и отладка соответствующих деловых процессов», – подчеркнул Николай Беляев.

Системный оператор как центр компетенций по внедрению технологии в отечественной электроэнергетике намерен приступить к проработке этого вопроса уже в этом году.