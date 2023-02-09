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СПЕЦКАБЕЛЬ в 2022 году увеличил продажи на треть и выпустил около 40 тысяч км специальных кабелей

9 февраля 2023, 17:45 346 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный завод «Спецкабель» в минувшем году увеличил объем продаж продукции на 37 %, изготовив около 40 тысяч км специальных кабелей. Об этом Известиям, РИА Новости и ТАСС сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, который посетил завод в январе.

Владислав Овчинский рассказал, что столичные предприятия все активнее используют для производства своей продукции отечественное сырье, что обеспечивает стабильные поставки и высокое качество. В качестве примера он привел научно-производственное предприятие «Спецкабель», которое уже много лет работает в области импортозамещения, выводя на российский рынок продукцию, по своим характеристикам не уступающую, а то и превосходящую зарубежные аналоги. Сегодня предприятием уже освоено производство свыше 2 тысяч видов различных кабелей.

Повышенный интерес компаний к сложной высокотехнологичной продукции отметил коммерческий директор НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов. В этой связи на заводе были введены в эксплуатацию новые установки, что сделало возможным выпуск продукции с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению. Так, инженеры предприятия разработали специальный кабель повышенной гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению, а также авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, который может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.52

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