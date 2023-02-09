9–10 февраля в Сочи проходят основные мероприятия конференции «CIM в России и мире», посвященной унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей информационной модели (Common information model, CIM).

Открывая конференцию, первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко отметил:

«По решению Правительства России в связи с вводом в отрасли новой модели планирования перспективного развития Системный оператор обязан вести всю деятельность по проектированию энергосистем с обязательным применением CIM-моделей. А начиная с 2027 года, любой проектант, любой субъект электроэнергетики должны иметь синхронизированные с Системным оператором модели каждого объекта электроэнергетики. Есть планы по унификации процессов инвестиционного планирования в отрасли с использованием стандартов CIM. В конечном итоге всё это позволит нам всем вместе очень быстро и эффективно решать большое количество задач по обеспечению надежного функционирования и развития энергосистемы страны».

Наряду с представителями органов исполнительной власти РФ, крупнейших генерирующих, сетевых, инжиниринговых компаний и профильных профессиональных ассоциаций, в форуме принимают участие эксперты из пяти стран – партнеров Системного оператора по работе в Электроэнергетическом Совете СНГ – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Помимо дискуссионных сессий и докладов в рамках конференции проходит специализированная выставка программных решений, основанных на стандартах Общей информационной модели.

Программа конференции: http://cim.4cio.ru/program

Трансляция доступна по ссылкам: