 

В Сочи открылась III ежегодная специализированная конференция по внедрению CIM в электроэнергетике

9 февраля 2023, 14:45 456 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям

9–10 февраля в Сочи проходят основные мероприятия конференции «CIM в России и мире», посвященной унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей информационной модели (Common information model, CIM).  

Открывая конференцию, первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко отметил:

«По решению Правительства России в связи с вводом в отрасли новой модели планирования перспективного развития Системный оператор обязан вести всю деятельность по проектированию энергосистем с обязательным применением CIM-моделей. А начиная с 2027 года, любой проектант, любой субъект электроэнергетики должны иметь синхронизированные с Системным оператором модели каждого объекта электроэнергетики. Есть планы по унификации процессов инвестиционного планирования в отрасли с использованием стандартов CIM. В конечном итоге всё это позволит нам всем вместе очень быстро и эффективно решать большое количество задач по обеспечению надежного функционирования и развития энергосистемы страны».

Наряду с представителями органов исполнительной власти РФ, крупнейших генерирующих, сетевых, инжиниринговых компаний и профильных профессиональных ассоциаций, в форуме принимают участие эксперты из пяти стран – партнеров Системного оператора по работе в Электроэнергетическом Совете СНГ –   Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Помимо дискуссионных сессий и докладов в рамках конференции проходит специализированная выставка программных решений, основанных на стандартах Общей информационной модели.

Программа конференции: http://cim.4cio.ru/program

Трансляция доступна по ссылкам:

Обсудить на форуме
Метки: СО ЕЭС, КОНФЕРЕНЦИЯ, IT, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно