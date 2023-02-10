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Делегаты АО "РЭС" приняли участие в работе конференции по внедрению информационной модели в электроэнергетике

10 февраля 2023, 09:11 81 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "РЭС"
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С 8 по 10 февраля в Сочи прошла третья ежегодная конференция «CIM в России и мире» - общая информационная модель для компаний электроэнергетики. В форуме принимали участие более ста профессионалов, среди которых представители Минэнерго России и крупнейших энергетических компаний, отечественных и зарубежных разработчиков, а также производители программного обеспечения и ИТ-решений.

В числе участников конференции и делегация акционерного общества «Региональные электрические сети» - системообразующей электросетевой компании Новосибирского региона.

На конференции докладчики представили лучшие практики внедрения технологий на базе CIM на предприятиях энергетической отрасли. Участники проанализировали отечественный и зарубежный опыт, рассмотрели основные направления развития профилей информационной модели электроэнергетики. Помимо дискуссионных сессий и докладов в рамках конференции была проведена специализированная выставка современных российских ИТ решений.

Являясь одним из передовых предприятий Сибири в вопросах внедрения цифровых технологий на объектах электросетевого хозяйства, АО «РЭС» регулярно принимает участие в подобных мероприятиях и с готовностью делится накопленным опытом.

Кроме того, участие новосибирских энергетиков в работе специализированных мероприятий, конференций, саммитов и форумов, безусловно, способствует всестороннему развитию предприятия, в т.ч. посредством внедрения цифровых технологий.

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Метки: АО РЭС, КОНФЕРЕНЦИЯ, IT, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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