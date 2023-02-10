В городе Перми состоялся круглый стол по теме «Перспективы развития электротранспорта в Прикамье».

В мероприятии приняли участие министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, руководитель Центра информационного развития Пермского края Евгений Катаев, руководитель сообщества «ЭлектроПрикамье» Александр Шаврин, эксперты автомобильного рынка, представители компаний, занимающихся производством электрозарядных станций и продажей электромобилей.

Одним из спикеров «круглого стола» выступил заместитель директора филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» по развитию и реализации услуг Александр Шагов.

Развитие технологий, государственные меры стимулирования повышают привлекательность электротранспорта. Принятая в России Правительством РФ в 2021 году «Концепция по развитию производства и использования электрического транспорта» подразумевает, что к 2030 году доля продаж электромобилей составит 15 процентов.

Как сегодня устроен рынок электромобилей в России? Какие системные меры поддержки развития электрозарядной инфраструктуры важны? Насколько развита инфраструктура Перми для пользователей электромобилей? Эти и многие другие вопросы были обсуждены в рамках «круглого стола».

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, на сегодняшний день на территории Прикамья действуют 37 электрозарядных станций, из них 27 ЭЗС расположены в Перми.

По инициативе главы региона Дмитрия Махонина, с 1 января 2022 года и до 2028 года включительно на территории Пермского края владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога.

Пермский край присоединился к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, стартовавшему в 2022 году по инициативе Правительства РФ. Он предполагает установку быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 149 кВт. При этом время зарядки аккумуляторов автомобилей до уровня 80% будет составлять 20-30 минут. В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн рублей.

Власти региона поддерживают развитие зарядной инфраструктуры, в том числе с помощью компенсации части затрат предпринимателям, реализующим инвестпроекты по данному направлению, на закупку оборудования и технологическое присоединение к электрическим сетям. Субсидия будет предоставляться на компенсацию до 60% расходов на закупку оборудования (максимально 1,86 млн руб. на один объект) и до 30% затрат на технологическое присоединение к электросетям (максимально 900 тыс. руб. на один объект). Для получения субсидии инвестору необходимо построить и ввести зарядную станцию в эксплуатацию в 2023 году. После чего инвестор может подать заявку на получение субсидии в краевое Министерство экономического развития и инвестиций, которое является оператором федеральной субсидии.

Как подчеркнул в ходе своего выступления на «круглом столе» заместитель директора филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» по развитию и реализации услуг Александр Шагов, создание и расширение сети электрозаправочных станций входит в число приоритетных направлений деятельности компании «Россети Урал». В декабре 2020 года была принята и реализуется программа «Развитие зарядной инфраструктуры», которая рассчитана до 2025 года. В рамках этой программы компания «Россети Урал» уже установила на территории Пермского края 6 электрозарядных станций.

В Перми электрозарядные станции компании «Россети Урал» смонтированы на территории АЗС «ЛУКОЙЛ» рядом с новым терминалом международного аэропорта «Большое Савино», рядом с Театром-Театром на улице Ленина, а также вблизи торгово-развлекательного комплекса «Семья» по улице Революции. Кроме того, зарядные станции установлены на участке трассы М 7 «Пермь-Казань» в районе города Очер, в городе Кунгур на улице Ленина и на трассе Р242 Пермь-Екатеринбург около села Неволино Кунгурского муниципального округа.

В планах на 2023 год - установка в Перми еще трех зарядных станций для электромобилей. Как отметил Александр Шагов, филиал «Россети Урал»» «Пермэнерго» в рамках работы по технологического присоединения готов к взаимодействию и по таким перспективным направлениям как создание и развитие электрозаправочной инфраструктуры для пассажирских судов на электродвигателе и общественного наземного электротранспорта (электробусов).