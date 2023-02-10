Минцифры России получило поручение создать единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов, сейчас тарифы на связь в субъектах держатся на уровне общероссийских, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

"Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов", — сказал Чернышенко.

По его словам, задача правительства — обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов.

"В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей. Тарифы в настоящий момент на уровне общероссийских", — отметил вице-премьер.

Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР — "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком"). Как сообщил РИА Новости в середине января замглавы министерства Дмитрий Ким, ведомство полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР.