В 2023 году Тихорецкий филиал «Россети Кубань» планирует направить более 100 млн рублей на ремонт и техническое обслуживание электросетевого оборудования в Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Белоглинском и Крыловском районах Краснодарского края.

В рамках годовой ремонтной программы энергетики выполнят комплексное техническое обслуживание на 52 высоковольтных подстанциях, а также отремонтируют 35 линий электропередачи (ЛЭП) суммарной протяженностью около 55 км. В распределительных сетях запланированы работы на 114 трансформаторных подстанциях и 166 ЛЭП общей протяженностью более 100 км.

Для бесперебойного электроснабжения в период максимальных нагрузок на энергосистему специалисты Тихорецких электрических сетей заменят более 46 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и обновят свыше 3 тыс. изоляторов. Новые изоляторы из закаленного стекла обладают механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. А СИП отличается увеличенной пропускной способностью, износостойкостью и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм.

Территория обслуживания Тихорецких электрических сетей включает Новопокровский, Белоглинский, Тихорецкий, Павловский и Крыловский районы Краснодарского края. Общая численность населения тихорецкого энергорайона – 250 тыс. человек.