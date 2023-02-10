 

Ростовская АЭС: все энергоблоки в сети и работают на номинальном уровне мощности

10 февраля 2023, 15:00 382 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
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Фото: rosenergoatom.ru

Фото: rosenergoatom.ru

9 февраля 2023 года в 22:58 энергоблок №3 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта. 10 февраля в 6:00 реакторная установка выведена на уровень мощности 100%.

На энергоблоке №3 проведен типовой капитальный ремонт энергоблока с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора. Выполнен капитальный ремонт реакторной установки и ее основного оборудования, капитальный ремонт турбогенератора, ремонт основного оборудования турбинного отделения, ремонт систем безопасности.

С начала года Ростовская атомная станция выработала более 3 млрд кВтч электроэнергии.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Спрос на электроэнергию на юге страны растёт. В прошлом году её потребление в Объединённой энергосистеме Юга выросло на 2,6%. Ростовская атомная станция обеспечивает растущие запросы потребителей и является гарантом энергетической независимости региона, ежегодно вырабатывая свыше 30 млрд кВтч электроэнергии и зажигая каждую третью лампочку на юге России.

Электроэнергия, вырабатываемая Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергосистему Юга России, в состав которой входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов с общим населением порядка 27 миллионов человек.

В настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, РОСТОВСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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