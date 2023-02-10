В Уфе открылся Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который выполняет задачи по автоматизированному сбору, обработке и накоплению данных о параметрах дорожного движения. Сегодня его посетили глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Радик Фаразутдинов.

На базе ЦОДД формируют интеллектуальную транспортную систему (ИТС), элементы которой уже внедряют на территории Уфимской агломерации.

Руководитель Центра Мансаф Низакаев рассказал, что в зимний сезон сотрудники обрабатывают порядка 20 тыс. протоколов о нарушении правил дорожного движения на федеральных и региональных трассах, а в летний период эта цифра достигает 50 тыс. Полученные данные направляются в ГИББД для вынесения постановлений об административных правонарушениях.

«В этом году мы закупили новый программный продукт, который автоматически будет определять нарушения скоростного режима. А сотрудники центра сосредоточатся на других нарушениях, которые попадают в объективы камер, – непристегнутый ремень безопасности, разговор водителя по телефону во время движения, выезд на сплошную линию разметки», – добавил Мансаф Низакаев.

Радий Хабиров подчеркнул, что на следующем этапе развития ИТС нужно внедрять комплексы распознавания лиц, которые уже работают в Москве, ведь благодаря им раскрывают большое количество преступлений.

Начальник Управления ГИБДД МВД по республике Владимир Севастьянов рассказал, что в прошлом году дорожные камеры зафиксировали нарушения ПДД, по которым назначили соответствующие штрафы. Радий Хабиров поручил Правительству Башкортостана направить часть собранных средств на обеспечение безопасности дорожного движения – закупку и монтаж дорожных знаков, отбойников, других элементов обустройства.

Глава региона подробно ознакомился с работой ИТС в Уфимской агломерации. Ее внедряют в Башкортостане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новую систему полностью запустят в 2024 году. В Уфе на главных перекрестках уже установили 50 «умных» светофоров, в этом году их число увеличится еще на 51. Оборудование определяет плотность трафика и скорость движения, а также самостоятельно задает алгоритм переключения сигналов. Это увеличивает пропускную способность улиц, позволяет избежать больших пробок. Интеллектуальная система также позволяет наблюдать за движением автобусов, троллейбусов и трамваев.

Республика направила заявку на создание аналогичной системы в рамках нацпроекта и в Стерлитамакской агломерации.

Напомним, что в 2022 году мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходили в 49 городских агломерациях 42 субъектов страны. На эти цели из федерального бюджета были выделены средства в размере 7,35 млрд рублей.

Росавтодор продолжает свою кураторскую деятельность в этом направлении. С каждым годом количество субъектов, участвующих в программе, растет. Если в 2020 году, когда она только начиналась, в ней участвовали 22 региона, то в 2022-м их количество возросло до 42. В минувшем году мероприятия по внедрению ИТС впервые начали реализовывать 18 субъектов страны.