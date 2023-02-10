Филиал АО «АЭМ-технологии» «АЭМ-Спецсталь» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») приступил к изготовлению кованых заготовок разной конфигурации (обечайки, угольники, днища и др.) для реакторных установок РИТМ-200С, которые будут установлены на плавучие энергоблоки в рамках проекта энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината.

В настоящее время подписан контракт на поставку изделий для первого и второго плавучего энергоблоков, договор на изготовление филиалом «АЭМ-Спецсталь» заготовок еще для третьего и четвертого ПЭБ планируется подписать в первом квартале 2023 года. Готовая продукция отправится в другое предприятие «Атомэнергомаша» - АО «ЗиО-Подольск», где уже сейчас идет производство корпусов реакторных установок РИТМ-200С.

«РИТМ-200» – принципиально новая реакторная установка для ледокольного флота (разработчик – АО «ОКБМ Африкантов»). Она имеет энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе это обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости ледопроходимости. Срок службы реакторов – 40 лет, безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. Перезагрузка ядерного топлива происходит один раз в семь лет.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает АО «ОКБМ Африкантов».

АО «АЭМ-технологии» - крупнейшая производственная компания в структуре АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного дивизиона Государственной корпорации «Росатом». В настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения и единственная российская компания с полным циклом изготовления: от собственного производства металлургической заготовки до готовой высокотехнологичной сверхгабаритной продукции с возможностью отгрузки в любую точку мира. В структуру АО «АЭМ-технологии» входят инжиниринговый центр в г. Колпино (Санкт-Петербург), укомплектованный опытными конструкторами и технологами, и четыре производственных филиала: в Колпино («Ижора» и «АЭМ-Спецсталь»), Волгодонске («Атоммаш») и Петрозаводске («Петрозаводскмаш»). В настоящее время АО «АЭМ-технологии» производит оборудование для Курской АЭС-2, а также для атомных электростанций «Пакш-2» (Венгрия) «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «Куданкулам» (Индия), «Руппур» (Бангладеш), «Сюйдапу» и Тяньваньская АЭС (Китай). Всего в портфеле заказов на 2022-2032 гг. – комплекты оборудования для 23 ядерных энергоблоков в 7 странах мира.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. www.aem-group.ru

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Машиностроительный дивизион Росатома принимает активное участие в изготовлении оборудования для новейших двухосадочных ледоколов и плавучих энергоблоков. Ранее с производственной площадки АО «ЗиО-Подольск» отгружены и установлены на судне реакторные установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и серийных атомоходов «Сибирь», «Урал» и «Якутия» для гражданского атомного флота страны.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»