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"Россети" модернизировали главный центр питания Брянской области с внедрением комплекса энергоэффективных решений

10 февраля 2023, 15:45 366 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети ФСК ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: fsk-ees.ru

Фото: fsk-ees.ru

На подстанции 750 кВ «Новобрянская», которая входит в топ-5 крупнейших энергообъектов Центрального федерального округа, введена в работу интеллектуальная система охлаждения оборудования. Инновация позволит снизить расход энергии на собственные нужды до 795,1 тыс. кВтч/год.

Работы проведены в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция», утвержденного Минэнерго России. Использованы решения R&D-центра Группы «Россети», которые уже применяются на объектах сверхвысокого класса напряжения, например, на самой мощной подстанции России – 750 кВ «Владимирская».

Силовые автотрансформаторы оборудованы системой частотного регулирования охлаждения, которая определяет оптимальные режимы работы двигателей вентиляторов и маслонасосов на основе данных о температуре оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме онлайн. Кроме того, на шунтирующем реакторе 110 Мвар энергетики установили систему, позволяющую использовать выделяемое тепло для отопления зданий.

Мощность подстанции 750 кВ «Новобрянская» составляет 3 513,44 МВА. Объект входит в состав Брянского энергокольца и обеспечивает распределение электроэнергии, поступающей сразу от трех атомных электростанций: Курской, Смоленской и Нововоронежской. От надежной работы центра питания зависит электроснабжение предприятий агрохолдинга «Мираторг» и Брянского машиностроительного завода – ведущего производителя тепловозов России.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 

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