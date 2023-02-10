На подстанции 750 кВ «Новобрянская», которая входит в топ-5 крупнейших энергообъектов Центрального федерального округа, введена в работу интеллектуальная система охлаждения оборудования. Инновация позволит снизить расход энергии на собственные нужды до 795,1 тыс. кВтч/год.



Работы проведены в рамках отраслевого национального проекта «Энергоэффективная подстанция», утвержденного Минэнерго России. Использованы решения R&D-центра Группы «Россети», которые уже применяются на объектах сверхвысокого класса напряжения, например, на самой мощной подстанции России – 750 кВ «Владимирская».



Силовые автотрансформаторы оборудованы системой частотного регулирования охлаждения, которая определяет оптимальные режимы работы двигателей вентиляторов и маслонасосов на основе данных о температуре оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме онлайн. Кроме того, на шунтирующем реакторе 110 Мвар энергетики установили систему, позволяющую использовать выделяемое тепло для отопления зданий.



Мощность подстанции 750 кВ «Новобрянская» составляет 3 513,44 МВА. Объект входит в состав Брянского энергокольца и обеспечивает распределение электроэнергии, поступающей сразу от трех атомных электростанций: Курской, Смоленской и Нововоронежской. От надежной работы центра питания зависит электроснабжение предприятий агрохолдинга «Мираторг» и Брянского машиностроительного завода – ведущего производителя тепловозов России.