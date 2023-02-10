Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский на сессии III Российского форума по финансовой грамотности «Просто капитал» отметил, что несмотря на санкционное давление потребители смогли переориентироваться на новые рынки, что позволило компании по итогам 2022 года выйти на положительную динамику полезного отпуска электроэнергии.

Объем инвестиционной программы Группы «Россети» в прошлом году сопоставим с досанкционными планами и составил более 430 млрд рублей. Введено свыше 28 тыс. км новых линий электропередачи и около 10 ГВА трансформаторной мощности. В том числе реализованы проекты в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, развития региональных систем энергоснабжения, технологического присоединения крупных промышленных потребителей.

В 2023-2024 годах инвестиции Группы будут на 10-20% выше прошлогоднего значения. В числе приоритетных проектов – ввод объектов для развития Восточного полигона железных дорог, инфраструктуры для подключения к сетям новых промышленных производств в Сибири и на Дальнем Востоке, развитие региональных энергосистем.

Массовый уход зарубежных поставщиков с российского рынка не привел к срыву ни одного крупного проекта. Были оптимизированы технические решения для применения доступных технологий, изменена система аттестации оборудования для минимизации рисков по комплектующим, запасным частям и сервису, идет работа с отечественными производителями по улучшению качества продукции, сокращения сроков поставки и оптимизации стоимости.

В целом доля зарубежной продукции в закупках Группы «Россети» в последние годы не превышает 10%, реализованы проекты с использованием 100% отечественных решений.