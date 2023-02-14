Об этом глава Системного оператора заявил на совещании, прошедшем 14 февраля в Казани под председательством Главы (Раиса) Республики Татарстан Рустама Минниханова. На встрече с руководством региона Федор Опадчий представил основные результаты развития энергосистемы Татарстана за 10 лет и прогнозы Системного оператора, рассказал об изменениях в системе перспективного планирования электроэнергетики и работе по подготовке квалифицированных кадров для электроэнергетической отрасли.

Федор Опадчий поблагодарил руководство республики за неизменное внимание к вопросам развития электроэнергетики региона.

«За последние 10 лет сделан рывок в развитии энергетической отрасли республики. Установленная мощность энергосистемы Татарстана к началу 2023 года выросла на 24,3 % – до 8 589 МВт. Выработка электроэнергии в целом по энергосистеме по итогам 2022 года составила 28 132,1 млн кВт•ч, что на 17,6% больше 2012 года. Потребление электроэнергии за 10 лет выросло на 25,4% и составило 33 001,9 млн кВт•ч в 2022 году. Энергосистема Республики Татарстан оказалась на пятом месте среди региональных энергосистем страны по абсолютному приросту потребления в 2022 году. Все эти показатели тесно связаны с экономическими успехами – на рост потребления мощности оказало влияние увеличение потребления крупными потребителями, в числе которых «Нижнекамснефтехим», «Казаньоргсинтез», «ТАНЕКО», «ПТФК «Завод транспортного электрооборудования», Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков «ТАИФ-НК» и особая экономическая зона «Алабуга», – сообщил Председатель Правления Системного оператора .

По его словам, строительство новых и реконструкция действующих объектов электроэнергетики за 10-летний период позволили ликвидировать дефицит мощности в Казанском энергорайоне. Для этого, в частности, было введено 16 новых единиц генерирующего оборудования мощностью 910 МВт. Также в республиканской энергосистеме обеспечено подключение новых крупных потребителей на величину около 700 МВт.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» представил руководству региона прогноз потребления электроэнергии и мощности в Республике Татарстан, которое по оценкам Системного оператора продолжит расти. Потребление мощности по ожиданиям компании может достигнуть 5226 МВт к 2028 году, а прогнозируемое потребление электроэнергии к 2028 году может составить 34,5 млрд кВт•ч. Он подчеркнул, что такая динамика предполагает реализацию масштабных проектов в электроэнергетике.

Среди важных для энергосистемы проектов – запланированные АО «Татэнерго», АО «ТГК-16» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2025–2027 годы модернизация генерирующего оборудования в рамках программы модернизации тепловой генерации (КОМмод). Также ожидается ввод в работу в 2024 году ТЭС мусоросжигательного завода мощностью 55 МВт. Кроме того, в 2025 году планируется завершение реконструкции подстанции 500 кВ Бугульма с заменой автотрансформаторной группы и внедрением дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА. И тогда же – полная реконструкции подстанции 220 кВ Тойма-2, включая реконструкцию открытых распределительных устройств 220 и 110 кВ и внедрение дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА.

«Сегодня энергосистема Татарстана – крупнейшая в Поволжье и одна из крупнейших в стране. Одним из основных потребителей электроэнергии являются крупные промышленные предприятия Татарстана, которые в 2022 году продемонстрировали уверенный рост. Поэтому развитие собственной энергетики – приоритет для республики. Системный оператор Единой энергетической системы – наш давний стратегический партнер, и мы нацелены на дальнейшее активное сотрудничество. Наша задача сегодня – обеспечить развитие энергосистемы региона и надежное энергоснабжение потребителей», – заявил Глава (Раис) ТатарстанаРустам Минниханов.

На совещании также обсуждалась возможность реализации проектных решений для повышения уровня верхнего бьефа на Нижнекамской ГЭС с целью увеличения объемов выработки гидроэлектростанции.

Федор Опадчий проинформировал участников совещания о ключевых изменениях в системе перспективного планирования развития отрасли. Начиная с 2023 года два ключевых документа перспективного планирования – Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики и Схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) – будут разрабатываться Системным оператором. Причем СиПР ЭЭС будет включать технические решения по развитию региональной электроэнергетики, тогда как ранее региональные схемы разрабатывались местными властями.

Глава СО ЕЭС подчеркнул, что в новой системе сохраняется значимая роль органов исполнительной власти субъектов РФ в разработке перспективных планов: предоставление данных об инвестпроектах и параметрах социально-экономического развития региона, оценка реализуемости наиболее крупных проектов по технологическому присоединению новых потребителей, предложения по развитию электросетевого комплекса 110 кВ. Также за ними закрепляются функции учета в прогнозе потребления СиПР ЭЭС подтвержденных ими инвестиционных проектов, информирования о наличии проблем теплоснабжения в энергорайонах, где выявлены «узкие места» в энергосистеме и планируются мероприятия по развитию электроэнергетики, а также о наличии возможных ограничений на размещение энергообъектов на основании документов территориального планирования.

В заключение Председатель Правления рассказал о взаимодействии Системного оператора с Казанским государственным энергетическим университетом, направленном на подготовку кадров для оперативно-диспетчерского управления и электроэнергетики в целом.

В совещании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев, генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» Средней Волги Олег Громов, директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Андрей Большаков, представители энергокомпаний региона и Казанского государственного энергетического университета.