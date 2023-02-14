ГУП РК «Крымэнерго» в феврале 2023 года выполнило технологическое присоединение к сетям дополнительного насосного оборудования водовода в Евпатории и филиала ледовой школы «Наследие» в с. Уютном Сакского района.

В первой декаде февраля текущего года для подключения гидротехнического оборудования строящегося водовода на территории городского округа Евпатория сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» в короткие сроки проложили воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ, смонтировали мачтовую трансформаторную подстанцию и современный прибор учета. Максимальная присоединённая мощность энергопринимающих устройств составляет 75 кВт. Основным питающим центром для электроснабжения объекта является подстанция 35 кВ Воробьево.

Установка насосного устройства направлена на повышение надежности работы системы водоснабжения жителей и гостей западного района Крыма (Евпатория и Сакский район).

Также в начале февраля в ходе реализации техприсоединения ледовой школы в с. Уютном специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили монтаж 6 трансформаторов тока и напряжения и установили высоковольтный прибор учета. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составит 480 кВт. Напряжение будет подано по мере готовности заявителя.

Спортивная школа в с. Уютном, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею, рассчитана на 500 юных воспитанников. Строительство объекта реализуется в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха.