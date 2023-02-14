В рамках научно-исследовательского проекта, выполняемого по заказу АО «ТВЭЛ», на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовлен реактор синтеза поликарбонфторидов объемом около 320 литров.

Поликарбонфториды (CFx)n — это соединения углерода с массовой долей фтора 40–60% в зависимости от требуемой области применения. Их получают путем высокотемпературных реакций углеродных материалов (углеткани, сажи, нефтяного кокса, углеродных нанотрубок), с газообразным фтором. В частности, поликарбонфториды могут использоваться в качестве присадки к смазочным маслам для уменьшения трения и износа трущихся деталей, повышения их теплостойкости и устойчивости при высоком давлении, улучшения гидрофобных свойств. Благодаря своим электрохимическим свойствам поликарбонфториды обеспечивают высокую плотность электроэнергии и устойчивости заряда в литиевых батареях, их пожарную безопасность.

«Сибирский химический комбинат – крупнейший в России производитель элементарного фтора, наше предприятие обладает значительными компетенциями в области прямого фторирования различных материалов. Лабораторные работы по получению фторированного углерода ранее велись на СХК. Потенциальные заказчики, протестировав качество продукта, убедились, что оно соответствует необходимым характеристикам. Поэтому мы перешли к следующему этапу – созданию опытной установки», - пояснил заместитель генерального директора АО «СХК» по выводу из эксплуатации и приоритетным направлениям деятельности Андрей Галата.

Ранее проект создания на СХК серийного производства поликарбонфторидов прошел цикл бизнес-акселерации в ИнноХабе Росатома. Эксперты акселератора оказали содействие в глубоком изучении рынка, помогли определить новую рыночную нишу, а также обеспечить портфель предварительных клиентских договоренностей.

Работы по созданию опытной установки в рамках НИОКР были выполнены с высоким качеством благодаря компетенциям сотрудников комбината в разработке и производстве нестандартного оборудования. Монтаж оборудования установки на СХК уже завершился, далее предстоит этап пусконаладки и наработки образцов продукции. НИОКР планируется завершить в 2023 году.

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.