Открыт приём заявок на участие в выставке Проволока 2023

Международные специализированные выставки «Металлургия», «Литмаш» и «Трубы» пройдут параллельно с выставкой «Проволока 2023» с 6 по 8 июня.

Компания ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» рада сообщить о начале приёма заявок на участие в международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока 2023». Выставка пройдёт с 6 по 8 июня на площадке ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3, где параллельно также состоятся выставки «Металлургия», «Литмаш» и «Трубы».

Выставка «Проволока» проводится раз в два года и является местом встречи для специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции.

Выставка «Проволока» — это идеальная b2b площадка для поиска новых поставщиков и целевых клиентов. Участие в выставке даст возможность оперативно проанализировать текущую ситуацию как на российском, так и мировом рынке кабельной продукции, оптимизировать работу по сбыту и снабжению, укрепить отношения с существующими партнёрами и найти новых.

«Проволока» представляет всю цепочку индустрии производства проволоки и кабеля: машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки, инструменты и вспомогательные материалы для производственной технологии, стекловолокно, крепёжные элементы и технические пружины, материалы, специальная проволока и кабель, техника для измерения, управления и испытания, техника регулирования и специализированные области.

Тематические разделы выставки:

Оборудование для производства проволоки, кабеля, крепёжных деталей, пружин и др. метизов Технологический инструмент Вспомогательные материалы для технологических процессов Материалы, провода и кабели специального назначения Контрольно-измерительные приборы Испытательная техника Специальное оборудование Услуги, консалтинг, проектирование

Вас ждут три дня, посвящённых последним технологическим решениям для кабельной промышленности, новым предложениям на международном рынке кабельно-проволочной продукции и, конечно же, бизнес-встречам и активным переговорам с представителями компаний-производителей.

Подробная информация и условия участия

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