 

Открыт приём заявок на участие в выставке Проволока 2023

14 февраля 2023, 17:45 201 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ООО "ЭКСПО ФЬЮЖН"
Авторы и источники / Правообладателям

Международные специализированные выставки «Металлургия», «Литмаш» и «Трубы» пройдут параллельно с выставкой «Проволока 2023» с 6 по 8 июня.

Компания ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» рада сообщить о начале приёма заявок на участие в международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока 2023». Выставка пройдёт с 6 по 8 июня на площадке ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3, где параллельно также состоятся выставки «Металлургия», «Литмаш» и «Трубы».

Выставка «Проволока» проводится раз в два года и является местом встречи для специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции.

Выставка «Проволока» — это идеальная b2b площадка для поиска новых поставщиков и целевых клиентов. Участие в выставке даст возможность оперативно проанализировать текущую ситуацию как на российском, так и мировом рынке кабельной продукции, оптимизировать работу по сбыту и снабжению, укрепить отношения с существующими партнёрами и найти новых.

«Проволока» представляет всю цепочку индустрии производства проволоки и кабеля: машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки, инструменты и вспомогательные материалы для производственной технологии, стекловолокно, крепёжные элементы и технические пружины, материалы, специальная проволока и кабель, техника для измерения, управления и испытания, техника регулирования и специализированные области.

Тематические разделы выставки:

  1. Оборудование для производства проволоки, кабеля, крепёжных деталей, пружин и др. метизов
  2. Технологический инструмент
  3. Вспомогательные материалы для технологических процессов
  4. Материалы, провода и кабели специального назначения
  5. Контрольно-измерительные приборы
  6. Испытательная техника
  7. Специальное оборудование
  8. Услуги, консалтинг, проектирование

Вас ждут три дня, посвящённых последним технологическим решениям для кабельной промышленности, новым предложениям на международном рынке кабельно-проволочной продукции и, конечно же, бизнес-встречам и активным переговорам с представителями компаний-производителей.

Подробная информация и условия участия

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Контакты организаторов:

Пискарев Кирилл, 
директор проекта
Тел.: +7 (495) 955-91-99 #626
PiskarevK@expo-fusion.ru

Грицай Анна, 
менеджер проекта
Тел.: +7 (495) 955-91-99 #622
GritsaiA@expo-fusion.ru

Контактная информация для прессы:

Парунина Надежда,
менеджер по маркетингу
Тел.: +7 (495) 955 91 99 #506
ParuninaN@expo-fusion.ru   

 
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Метки: ПРОВОЛОКА 2023
Отрасль: Кабельная промышленность 

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