В течение 2023 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» выполнят ремонт и техническое обслуживание объектов распределительной сети в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымском и Абинском районах Краснодарского края. На эти цели энергокомпания направит более 180 млн рублей.

Энергетики отремонтируют 76 комплектных трансформаторных подстанций и 84 км воздушных линий электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ, осуществят замену устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения. Это позволит повысить качество подаваемой электроэнергии, снизить ее технические потери.

Также специалисты заменят около 4,7 тыс. изоляторов и 265 устаревших ответвлений в частные домовладения общей протяженностью около 7,5 км. Для предупреждения технологических нарушений из-за падений веток и деревьев на провода запланирована расчистка порядка 65 га вдоль трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

Графики ремонтных работ составлены на основе анализа технического состояния объектов и особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет. При этом энергетики постараются минимизировать неудобства для потребителей во время технических мероприятий: планируется использовать резервные схемы электроснабжения и учитывать погодные условия.