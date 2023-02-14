Услуги профильных юристов: важный аспект ведения любого бизнеса

Комплекс факторов, влияющих на жизнеспособность и прибыльность бизнеса, крайне разносторонний. Одним из важных аспектов, к примеру, является доступ к услугам профильных юристов – либо в штате компании, либо «на аутсорсе».

Зачем нужны юристы?

В наших реалиях услуги юристов требуются на каждом этапе – не только во время регистрации ООО или ИП и не только во время ликвидации бизнеса законном способом.

Показательный пример – взыскание задолженности по договору подряда. Несмотря на то, что данная форма взаимодействия участников рынка стара, как мир, на практике отсутствие юридической подготовки в данном контексте часто выливается в колоссальные траты и сорванные сроки проектов.

Обращение к юристам при любых спорах позволяет правильно оценить обстановку еще на этапе согласования и подписания договора, а в случае с возникновением претензий или при одностороннем разрыве отношений, возникновении задолженностей, неотработанном авансе или невыполненных обязательствах – законно и эффективно урегулировать проблему в досудебном порядке или в арбитражном суде.

К слову, представительство в суде – это тоже одна из первостепенных причин привлечения квалифицированных юристов. Любые разбирательства, от корпоративных споров до взыскания задолженностей через суд, как и защита своих интересов в качестве ответчика – это мероприятия не для рядовых граждан, какими бы инициативными они ни были.

Кстати, обычным гражданам, не предпринимателям и учредителям ООО, услуги юристов в судах о задолженностях, выполнении прав и обязательств, необходимы аналогично.

К каким юристам обращаться?

Во-первых, важно понять, в каком формате помощи вы нуждаетесь. Это может быть разовая консультация со специалистом по Skype, услуга вроде подготовки претензии или сбора пакета документов или решение юридической задачи «под ключ».

Желательно, чтобы у юридической компании (если вы обращаетесь за услугами на аутсорс), был фиксированный или, как минимум, понятный прейскурант. Гарантия результата – это хороший знак, но стоит учитывать, что стопроцентный результат можно гарантировать далеко не во всех ситуациях, особенно если речь идет о судах.

Обратите внимание на фирмы, которые предлагают комплексные услуги – от регистрации ООО до представления интересов в суде. Этот формат может подойти тем клиентам, которые хотят тратить минимум ресурса на бюрократию, передав полномочия квалифицированным специалистам.